Isabel Boerdam: ‘Er is altijd een reden om voor plantaardig te kiezen’

Tijdens een ontbijtje praat VIVA’s Debby met Isabel Boerdam van food- & lifestyleblog De Hippe Vegetariër over haar werk, haar motivatie zich in te zetten voor een betere wereld en haar ontbijtgewoontes.

Omdat vegetarisch eten lang in het verdomhoekje zat, startte Isabel in 2013 food- & lifestyleblog De Hippe Vegetariër. Daarmee wil ze laten zien dat vegetarisch eten, bewust leven en lekker in je vel zitten

allemaal samen kunnen gaan.

DEBBY: ‘Ik eet zoveel mogelijk plantaardig omdat het duurzamer is. Goed voor onze planeet. Hoe zit dat met jou?’

ISABEL: ‘Ja, dat speelt een grote rol, maar dierenwelzijn ook. Toen ik als negenjarige op een dag met mijn ouders pasta bolognese at, realiseerde ik me ineens dat het gehakt op mijn bord vroeger een dier was. Ik zei dat ik dat niet meer wilde eten, waarop mijn moeder zei: ‘Nou, dan word je vegetariër.’ Sindsdien eet ik geen vlees meer.’

Plantaardig eten is leuk, lekker én gezond

DEBBY: ‘Vond je het makkelijk om voor jezelf te koken toen je op jezelf ging wonen?’

ISABEL: ‘Nee, als student was ik aan het struggelen met wat ik voor mezelf moest maken. Ik at toen ook echt niet zo gezond en in no time was ik vijf kilo aangekomen. Terwijl ik vegetarisch juist wel met gezond

associeerde. Toen ben ik me gaan verdiepen in allerlei recepten, ook voor het ontbijt. Ik ontdekte dat je met plantaardige variaties op yoghurt bijvoorbeeld een acaibowl kunt maken of een smoothie en met een plantaardige drink een bananenbrood. Het motiveerde me om met De Hippe Vegetariër te beginnen. Ik wilde laten zien dat plantaardig eten leuk, lekker en gezond* is.

‘Het is gewoon heel lekker!’

‘Toen een jaar of zeven geleden het klimaat ineens heel erg in het nieuws kwam, miste ik in dat verhaal de impact van vlees en de zuivelindustrie. Ik begreep niet waarom dat in de politiek bijna geen gespreksonderwerp was. Het was voor mij de aanleiding om de Week zonder Vlees te starten, en nóg meer reden om plantaardig te eten. Dat vind ik ook zo leuk aan plantaardig eten: of je nou bewuster wilt eten, het voor de dieren doet of het klimaat, er is altijd een reden om ervoor te kiezen. En het is gewoon heel lekker!’

Verantwoorden

DEBBY: ‘Er zijn legio redenen, maar er is ook altijd een soort ‘ja, maar’. Je moet altijd verantwoorden waarom je bijvoorbeeld nog wel leren schoenen draagt. Is het nu makkelijker om plantaardig te eten dan

toen jij vegetariër werd?’

ISABEL: ‘Er is wel een enorm verschil. In die tijd had je maar een paar vleesvervangers, nu is dat schap groot en aantrekkelijk. De tijd dat je als vegetariër in een restaurant alleen maar een groenteburger kon krijgen, ligt echt achter ons. En ook het zuivelschap is veranderd. Je hebt nu de lekkerste drinks en plantaardige variaties op yoghurt.’

‘Voor melk gebruik ik altijd een plantaardige drink’

DEBBY: ‘We zitten hier nu aan een heerlijke bananen-chocolade-granola, maar hoe ontbijt jij normaal?’

ISABEL: ‘Ik maak vaak een smoothie met amandeldrink, banaan, havermout en pindakaas of Alpro Mild & Creamy met fruit en noten. Voor melk gebruik ik sowieso altijd een plantaardige drink, er is zo veel

keuze! In de koffie doe ik het liefst Alpro haverdrink. Wel eet ik soms gewone kwark bij m’n ontbijt.’

Debby en Isabel ontbijten met:

Bananen-chocoladegranola met Alpro Mild & Creamy

Nodig:

40 g pure chocolade (70%)

8 el granola

2 bananen

Alpro Mild & Creamy Naturel

Bereiding:

Rasp de pure chocolade en snijd de bananen in stukjes. Schenk Alpro Mild & Creamy Naturel in vier schaaltjes en verdeel de plakjes banaan erover. Bestrooi met granola en geraspte pure chocolade.

‘Mijn lunch is meestal plantaardig’

DEBBY: ‘Zijn de rest van jouw maaltijden plantaardig? Ik merk dat ik de lunch best ingewikkeld vind…’

ISABEL: ‘Mijn lunch is meestal plantaardig. We hebben op kantoor altijd wel zuurdesemcrackers, humus en rauwkost. ’s Avonds eet ik vaak goed gevulde salades, pasta, wraps en ik vind het heel fijn om curry’s te maken. Ik maak niet echt recepten, maar heb altijd van alles in huis waar ik wat van maak.’

Van plantaardig eten word je creatiever

DEBBY: ‘Wat zijn wat jou betreft de voordelen van een plantaardige leefstijl?’

ISABEL: ‘Je levert een significante bijdrage aan het klimaat en het is diervriendelijk. Verder vind ik dat je van plantaardig eten creatiever wordt in de keuken. En dat begint ’s morgens al bij het maken van het ontbijt. Als steeds meer mensen er bewust mee bezig zijn, is dat echt al een grote stap in de goede richting.’

*Plantaardige voedingsmiddelen zijn doorgaans arm aan verzadigd vet. Vermindering van de consumptie van verzadigd vet draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl zijn belangrijk voor een goede gezondheid.

