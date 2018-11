Ontdek de waarheid over stuntaanbiedingen en maak kans op € 1000 shoptegoed!

Van-voor: wat is waar?

Schoenen van € 300 die je nu voor € 40 kunt scoren. Of een geweldige Fitbit, aangeboden voor een schijntje. Vraag jij je bij dat soort stuntaanbiedingen weleens af of het wel klopt? Uit recent onderzoek is gebleken dat die mega-kortingen vaak zwaar worden overdreven. Want hebben die producten oorspronkelijk wel gekost wat nu zo hard wordt geroepen? Nee dus. Bij van-voor- aanbiedingen wordt de van-prijs geregeld stiekem flink opgehoogd om de voor-prijs extra laag te laten lijken. Dat geldt overal, en zeker op internet.

Blind voor de koopjes gaan

Met Sinterklaas en Kerstmis in het vooruitzicht, wordt het weer tijd om cadeautjes te scoren. En waar doe je dat nu makkelijker dan online? Op Black Friday (een dag die is overgewaaid uit Amerika om extra voordelig kerstcadeaus in te slaan) worden webshops drukbezocht. Een parfum voor je zus, een smarpthone voor je vriend. En natuurlijk mooie oorbellen voor die goede vriendin of een armband voor je moeder. Omdat we online gemakkelijk kunnen zoeken naar de webshop die het product het goedkoopste aanbiedt, is het fijn om inzicht te krijgen in wat spullen werkelijk gekost hebben zodat je niet wordt opgelicht. Zie je door de webshops vol producten het bos niet meer? Kieskeurig.nl helpt! Op de website kun je kijken of een product wel een ‘echte’ aanbieding is. Onafhankelijk, deskundig én behulpzaam: that’s all you need.