Ontroerend: Ruben Hein zingt Dierendagvideo in

Vandaag is het Werelddierendag. Een dag waarop veel huis- en hobbydieren extra worden verwend. Helaas geldt dat niet voor alle dieren. Jaarlijks helpt de Dierenbescherming tienduizenden verwaarloosde, mishandelde en gedumpte dieren.

Viva samen met Dierenbescherming

Werelddierendag wordt sinds 1930 in Nederland op 4 oktober gevierd. In die tijd werd er invulling aan gegeven door in kranten beschouwende artikelen te plaatsen over de verhouding tussen mens en dier. Dat is nog steeds zo, maar inmiddels wordt de dag vooral gezien als een moment waarop dieren iets extra’s krijgen. De Dierenbescherming roept mensen op om juist nu ook aan dieren te denken die het minder goed hebben getroffen. Om hier aandacht voor te vragen, hebben ze een speciale Dierendagspot gemaakt, waarin de zwaar verwaarloosde hond Binck (gebaseerd op een waargebeurd verhaal) wordt gered en bij zijn nieuwe baasjes Dierendag mag vieren. Speciaal voor deze video heeft zanger Ruben Hein het nummer ‘Fix You’ van Coldplay ingezongen.

Een nieuw thuis is het grootste cadeau

In de Dierendagspot is te zien hoe inspecteurs van de Dieren-bescherming de verwaarloosde hond Binck vastgebonden in een schuur vinden. Met de dierenambulance wordt hij naar het asiel gebracht, waar hij met veel liefde wordt verzorgd tot hij is opgeknapt en zijn nieuwe eigenaren hem komen halen. Op de website ikzoekbaas.nl staan alle plaatsbare asieldieren. Veel van de opvangcentra van de Dierenbescherming houden in deze periode hun open dag, een uitgelezen moment om kennis te maken met de dieren die nog op een thuis wachten. Wellicht vieren ook zij dan volgend jaar Dierendag op hun eigen plekje en worden ze verwend door hun eigen baasje.

Ruben Hein

Zanger Ruben Hein werkte graag mee aan de video: ‘De Dieren-bescherming zet zich in voor álle dieren. Voor huisdieren, maar ook voor wilde dieren in nood. Denk aan de grote olielekkage in de Rotterdamse haven afgelopen zomer, waarbij honderden vogels gered moesten worden. Ook maakt de organisatie zich hard voor soort- en natuurbehoud en draagt ze bij aan gezondere omstandigheden voor ons vee. Dat heeft weer direct invloed op ons, de mens. Ik draag de Dierenbescherming dan ook een warm hart toe en vond het een eer om hiervoor gevraagd te worden.’