Waarom Oostenrijk de plek is waar je wilt zijn deze zomer

Voorzichtig vakantieplannen aan het maken? Denk dan ook eens aan Oostenrijk: de uitgestrekte gebieden Ötztal en Zillertal zijn perfect voor actie en nieuwe avonturen.

VIVA samen met Oostenrijks Toeristenburo

Door corona snakken we meer dan ooit naar vrijheid. En de natuur, die zijn we ook goed gaan waarderen afgelopen jaar. Gelukkig zijn ze in Oostenrijk altijd heel zuinig geweest op hun natuur- en cultuurlandschappen. Je hebt er oneindig veel mogelijkheden om nieuwe dingen te ontdekken en avonturen te beleven. Wij geven je alvast wat tips voor het Ötztal en Zillertal, twee uitgestrekte gebieden waar het avontuur voor het oprapen ligt.

Elke dag een nieuw avontuur in het Tiroler Ötztal

Met een lengte van 67 kilometer wacht er in het Tiroler Ötztal elke dag een nieuw avontuur. (E)biken door het dal, bergen beklimmen of duiken in een bergmeer: het is maar net hoe je pet staat. Je leeft hier buiten, midden in de natuur, met elke dag een ander decor. Zodra je het Ötztal inrijdt, zie je boomgaarden en wijnranken. Verderop sta je op een drieduizend meter hoge besneeuwde bergtop.



Copyright: Rudi Wyhlidal

Genoeg wandelvoer voor een heel jaar

Met 1.600 kilometer aan bewegwijzerde paden en trekkingroutes heb je genoeg wandelvoer voor een heel jaar. De alpinepaden zijn voor de ervaren bergsporter, maar in de onbekendere zijdalen stikt het ook van de gemoedelijker wandeltochten. Daarnaast staat het Ötztal bekend als de populairste fietsbestemming van de Alpen. En de Ötztaler Ache leent zich perfect voor canyoning en Klettersteigen (bergbeklimmen)

3 x doen in Ötztal

Slapen in een berghut

Roeien op de Piburger See

Een relaxed dagje wellness

Haute cuisine

Waan je op de filmset van James Bond in gourmetrestaurant Ice Q in Sölden op 3.048 meter! In dit hoogstgelegen GaultMillau bekroonde restaurant van Oostenrijk met z’n futuristisch design geniet je van culinaire hoogstandjes én het uitzicht.

In het Zillertal wordt alles een avontuur

Of je nu wilt wandelen of fietsen, klimmen of golfen, zwemmen of gewoon ontspannen genieten: in het Zillertal wordt alles vanzelf een avontuur. Laat het gewone leven achter je en geniet zonder stress van de natuur van de Zillertaler en Tuxer Alpen. Dat gaat het best te voet, want je maakt hier de mooiste wandelingen, maar ook met de fiets kun je je uitleven. Na zo’n actieve dag in de bergen kun je bijkomen van alle inspanning en lekker eten en overnachten in het dal.



Copyright: Zillertaltourismus / Tom Klocker

Smullen met uitzicht

Wat je ook onderneemt, onderweg wacht overal lekkers op je. Meer dan 150 berghutten nodigen je uit om te stoppen voor een heerlijk wildgerecht of gerookt spek. Het panorama-uitzicht op het berglandschap krijg je er gratis bij.

De highlights van Zillertal

Het natuurschoon van het hooggebergtenatuurpark Zillertaler Alpen

Sneeuwballengevecht in de zomer op de Hintertuxer gletsjer

Genieten van regionale producten

Lekker eten op je vakantie

Bij de vele bekroonde herbergen en restaurants, en de romantische hutten en stijlvolle restaurants in de bergen kun je heerlijk eten terwijl je geniet van een adembenemend uitzicht. De Zillertaalse keuken is anders dan anders en regionaliteit en kwaliteit staan er centraal.

Smaakt dit voorproefje naar meer? Ga naar austria.info/zomer voor meer info. Check ook de Zillertal Activcard, een all-in-one-ticket waarmee je van 12 juni tot 10 oktober 2021 moeiteloos terechtkunt bij allerlei belevenissen. En boek je in het Ötztal bij een van de ruim 300 partneraccommodaties dan krijg je de zomervoordeelkaart er gratis bij. En dat biedt flink wat voordeel.

Check voor vertrek de actuele coronamaatregelen in het Ötztal en het Zillertal.

Copyright bovenbeeld: thecreatingclick.com