Niet vliegen, wel op avontuur. Duitsland is dichtbij, verrassend en toch zo anders.

Het is de hoogste tijd dat je ons buurland leert kennen. Want Duitsland telt duizenden kilometers aan vakantieroutes met onderweg overal natuur- en culturele highlights, campings en de mooiste fiets- en wandelroutes. Pak die auto of camper en ga op avontuur zodra het weer kan. Voor een weekend of gewoon wekenlang.

De duizenden kilometers aan vakantieroutes zijn opgedeeld in meer dan 150 routes, ieder met een eigen thema. En die bestaan op hun beurt weer uit etappes. We delen hieronder de leukste met je maar hebben ook tips voor andere avonturen.

De romantische route

De Romantische Route leidt je over een afstand van bijna 400 km van Würzburg naar Füssen in de Allgäu. Als je deze route volgt, word je rijkelijk beloond. Het ene juweel volgt op het andere. Schitterende residenties, hoofse pracht en praal en middeleeuwse vakwerkromantiek wisselen elkaar af. Ook als langeafstandsfietsroute of -wandelroute doet de Romantische Route zijn naam alle eer aan. Misschien een combi doen?

De Duitse Wijnroute

© Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH / Dominik Ketz (Duitse Wijnroute) © Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH / Dominik Ketz (Duitse Wijnroute)

De 85 km lange Duitse Wijnroutein bestaat al sinds 1935 en leidt van het Deutsches Weintor in Schweigen-Rechtenbach aan de Franse grens dwars door de Palts naar Bockenheim in het noorden. In de Palts, het grootste rieslinggebied ter wereld, wijst de kompasnaald altijd de goede kant op. En het weer werkt hier ook goed mee. Tel daar de smakelijke regionale keuken bij op en de Duitse Wijnroute is een parcours om van begin tot eind van te genieten.

Roadtrippen door urbanana

Als je vanaf een satelliet neerkijkt op de regio van Keulen, Düsseldorf en het Ruhrgebied, dan zie je met een beetje fantasie een stadslandschap in de vorm van een banaan. Ze noemen dit gebied ook wel urbanana, een samenvoeging van urban en banana. Vanaf Utrecht rij je hier met de auto of camper in nog geen twee uur naartoe. Het innovatieve Ruhrgebied, het artistieke Düsseldorf en het boeiende Keulen vormen een perfecte bestemming voor een korte trip.

Nationale parken ontdekken

© Getty Image / Moritz Wolf (Ramsau)

In de Duitse nationale parken heeft de natuur de regie in handen. Aan jou de taak te genieten en te bewonderen. Ons buurland telt 16 nationale parken verspreid over het land dus tijdens een roadtrip kun je er meerdere ontdekken. In de uitgestrekte natuur van de 16 parken vind je authentieke landschappen en diverse dieren en planten. Ontdek de elementaire krachten van de natuur tijdens een roadtrip door Duitsland.

De Duitse eilanden verkennen

© DZT/Francesco Carovillano ( © DZT/Francesco Carovillano ( Prerow)

Ontdek hoe mooi en divers de Duitse eilanden zijn. Oneindig ver weg van het dagelijkse leven lijkt het hier soms of je in de tropen bent beland. Bezoek bijvoorbeeld het eiland Fehmarn met een 78 km lange kustlijn, fotogenieke meren en ruige kliffen. En oh ja, zo’n 2200 zonuren per jaar. Ook de onaangetaste natuur van het grootste eiland Rügen mag je eigenlijk niet missen.

Geheim over de grens

Ook dichtbij huis kun je er al echt even helemaal uit zijn. Geniet van prachtige natuur, authentieke steden en dorpen en ontdek het Geheim over de grens. Lekker fietsen over vlakke paden naast een meanderende rivier of met de benenwagen de mooie natuur verkennen. Onderweg vind je genoeg gezellige terrasjes om even bij te tanken voor de volgende etappe.

