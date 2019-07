Vink ‘m af: de op-reis-met-je-kind-checklist

Ticket boeken, rugzak volgooien, pinpas mee, let’s go! Vakantie was altijd zo simpel. Toch lukt dat avontuur ook prima met kinderen, al vergt de voorbereiding iets meer tijd. Check de checklist en vink af. De wereld ligt aan jullie voeten.

VIVA samen met Rijksoverheid

Eigen reisdocument

Alles begint met een eigen ID-kaart of paspoort voor je kind. Voor landen in Europa en een paar extra landen zoals Turkije, volstaat een ID-kaart. Reis je verder dan is een paspoort noodzakelijk. Check altijd welk document je nodig hebt en ook of een visum vereist is. Kinderen onder de 18 jaar hebben bij een paspoortaanvraag schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of van de persoon die het gezag over het kind heeft. Voor de aanvraag van een ID-kaart hebben kinderen vanaf 12 jaar geen toestemming meer nodig.

Reisverzekering

Sluit een goede reisverzekering af die de extra kosten dekt van bijvoorbeeld repatriëring en ziekenhuisopname. Je basiszorgverzekering vergoedt deze kosten niet altijd 100%. Reis je vaker? Dan is een doorlopende reisverzekering handig. Reis je ver? Zorg dan voor werelddekking. En ga je voor extreem dingen als bergen beklimmen of parachutespringen? Sluit dan een extra verzekering af.

Reisapp

Via de Reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken check je elk moment de veiligheidssituatie in jouw vakantieland in het geldende reisadvies. Je kunt zelfs een pushbericht ontvangen als het reisadvies onderweg verandert. Je vindt er ook tips voor ‘Hulp bij nood’. En met één druk op de knop bel je het BZ contactcentrum voor hulp en advies in het buitenland wanneer je een probleem zelf niet op kunt lossen.

Reisvaccinaties

Check voor vertrek zeker of je kind gezondheidsrisico’s loopt in het land waar je naartoe reist en of reisvaccinaties nodig zijn. Dat kan via het vaccinatiebureau of je huisarts.

Vaccinatieboekje

Neem altijd het vaccinatieboekje van je kind mee op reis. Dit bewijs kan onnodige inentingen voorkomen. En soms kom je simpelweg een land niet in zonder inentingsbewijs.

Medicijnpaspoort

Hierin staan de medicijnen die jij of je kind gebruiken of waar je overgevoelig voor bent. Handig bij een arts- of apotheekbezoekje in het buitenland. Je krijgt het paspoort via de huisarts of specialist.

Medicijnen mee

Wanneer een medicijn onder de Opiumwet valt – denk aan slaapmiddelen, ADHD-medicijnen of medicinale cannabis – dan heb je een Schengenverklaring of medische verklaring nodig. Neem medicijnen altijd mee in de originele verpakking. Dan is het duidelijk dat het om een geneesmiddel gaat.

EHBO-setje

Juist op reis zitten ongelukjes in klein hoekjes. Neem daarom een EHBO-reissetje mee. Ook handig: zonnebrand, anti-muggenmiddel met Deet, aftersun, kinderparacetamol, thermometer, ORS, neusspray en tekenpincet.

Verzorging

Zo klein als je kind is, zo groot is de waslijst aan verzorgingsspullen die het nodig heeft. Gelukkig zijn er steeds meer reisverpakkingen verkrijgbaar voor crèmes, shampoo en wasgel. Denk ook aan luiers, billendoekjes, verschoonmatje, opblaasbaar aankleedkussen, wegwerpwashandjes, nagelschaartje, (tanden)borstel en snoetenpoetsers.

Vervoer en slapen

Ben je graag actief bezig, dan is een rugdrager voor je kind ideaal. Ook een buggy is fijn, maar minder flexibel. Verder een campingbedje of slaaptentje, klamboe, slaapzak, babyfoon, knuffel en eventueel een speen.

Cash, pin, creditcard

Zorg altijd dat je meerdere betaalmiddelen bij je hebt. Binnen Europa is een pinpas handig, daarbuiten ook een creditcard. Bovendien is je aankoop daarmee meteen verzekerd. Let wel op dat je je pincode kent. Deze heb je bijna overal nodig. Vergeet niet het nummer van je bank in je telefoon te zetten. Handig bij het blokkeren van je pas of het melden van diefstal.

Check zeker voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie op www.nederlandwereldwijd.nl. Zo voorkom je vervelende verrassingen op reis. Met de Reisapp van Buitenlandse Zaken ben je altijd op de hoogte van het allerlaatste reisadvies. In het reisadvies staat ook een handige Reischecklist. Zo kun je je goed voorbereiden op je reis. Gaat het dan toch nog mis? Buitenlandse Zaken is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via het BZ contactcentrum voor hulp en advies in het buitenland. Via @247BZ kun je vragen stellen en houdt BZ je op de hoogte van en relevant nieuws.