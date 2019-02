Op zoek naar een nieuw recept? Maak deze makkelijke ovenpasta

Een ovengerecht is het ultieme comfortfood: het is makkelijk te maken, lekker vullend én je kunt er eindeloos mee variëren. Denk bijvoorbeeld aan een ovenpasta met worst, knoflook en Parmezaanse kaas.

Viva samen met Heinz

Gouden combi

Pasta is vaak de basis voor ovenschotels. En terecht: met wat vis of vlees, groente en geraspte kaas erbij heb je binnen no-time een lekkere en vullende maaltijd. Ideaal voor als je na een lange werkdag thuiskomt en geen zin hebt om een uur in de keuken te staan.

Smakelijk sausje

Trek in een ovenschotel met verrassende twist? Maak dan een ovenpasta met penne, Parmezaanse kaas, worst en Heinz [Seriously] Good Pasta Sauce Roasted Pepper & Italian Cheese. Deze saus geeft jouw ovenpasta net dat beetje extra, dankzij de geroosterde paprika en Italiaanse kaas. De saus heeft sowieso veel smaak omdat de uien en knoflook urenlang hebben gesudderd. Binnen een mum van tijd heb je een heerlijke maaltijd op tafel staan zonder kunstmatige smaakstoffen en conserveermiddelen.

Wil jij de ovenpasta maken met Heinz [Seriously] Good Pasta Sauce Roasted Pepper & Italian Cheese? Hieronder vind je het recept. Tijd om aan de slag te gaan!

Ovenpasta (4 porties)

Ingrediënten

Heinz [Seriously] Good Pasta Sauce Roasted Pepper & Italian Cheese

300 g Penne

3 el olijfolie

1 teen knoflook, fijngehakt

1 theelepel gedroogde rozemarijn

50 g Parmezaanse kaas

400 gram Italiaanse roerbakgroente

4 worsten

Bereidingswijze (35 minuten)