Deze outfits laten je shinen tijdens een sollicitatiegesprek

Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek voor je droombaan; rete-spannend natuurlijk! Je hebt je goed voorbereid: je hebt de route uitgestippeld, je ingelezen in het bedrijf en vragen opgeschreven. Maar.. wat trek je aan?

VIVA samen met Steps

Het dragen van de juiste outfit is van essentieel belang bij een sollicitatie. Niet alleen wil je er verzorgd en representatief uitzien; je wilt je ook goed voelen én zelfvertrouwen uitstralen. En dat gaat waarschijnlijk niet lukken in een knellende broek, een bloedhete trui of op hakken waar je niet op kan lopen. Jezelf zijn is het állerbelangrijkst, dus kies voor een outfit waarin jij de beste versie van jezelf bent.

Met deze outfits ga jij vol vertrouwen het gesprek in

1. Een powersuit

Met een zwart pak zit je altijd goed. Het is tijdloos, zowel vrouwelijk als zakelijk én veelzijdig. Combineer het bijvoorbeeld eens met een coltrui, een mooi hemdje (niet te bloot natuurlijk) of een kleurrijke blouse. Ga je op gesprek bij een bedrijf waarbij de medewerkers informeler gekleed gaan? Dan is een donkerblauw fluweel pak een goed alternatief. Chic en toch nét even wat anders!

2. Een zwierig jurkje

Met een wijdvallend jurkje sla je nooit de plank mis. Pluspunt: een opgeblazen buik of een rolletje te veel kun je hier mooi onder verbergen. Kies voor een dikke maillot of panty van goede kwaliteit om ladders te voorkomen (stop voor de zekerheid een extra panty in je tas!). Trek je mooiste laarzen aan, CV onder je arm en je bent helemaal ready to go!

3. De Twinset

De Twinset is altijd goed tijdens zakelijke gesprekken. De klassieke combinatie van een topje met bijpassend vestje is vrouwelijk en elegant. Combineer het met een nette pantalon voor een meer corporate look of draag het op een strokenrokje iets boven de knie om wat meer speelsheid uit te stralen. Houd je toch meer van een stoerdere look? Combineer het dan met faux leren broek.

You can do this

Wat het leukste is aan deze outfits? Je kunt ze ook ná je sollicitatie dragen. Zo duik jij met een velvet pak direct het café in om te proosten op je geslaagde gesprek en zie je er ook nog eens waanzinnig uit. Dus shop hier jouw solliciatieoutfit! O en vergeet niet het állerbelangrijkste mee te nemen: je stralende glimlach. Go for it!