Over 2 minuten staat Madeira bovenaan jouw vakantie wishlist

Het Portugese eiland Madeira met z’n subtropisch klimaat mag zich dit jaar het mooiste eiland van Europa noemen. Cultuur, bergen, zee, rust, drukte, heerlijk eten en prachtige plekjes om te overnachten; Madeira is alles-in-een. Dus twijfel je nog over een vakantie vol actie, natuur of toch cultuur? Na het lezen van dit artikel staat Madeira bovenaan jouw wishlist.

1. Europa’s mooiste

Als je voor de vierde keer op rij tot mooiste eiland van Europa wordt uitgeroepen, dan zegt dat iets. De natuur is prachtig op Madeira. Exotische bloemen en planten, bergen tot ruim 1.800 meter, watervallen, ruige zee en steile kliffen, weelderige bananenplantages en bossen die op de UNCESO Werelderfgoedlijst staan. Ga roadtrippen over de kronkelende weggetjes langs de kust en ontdek het allemaal.

2. Kleurrijke hoofdstad Funchal

In zo’n 3,5 uur vliegen sta je op Funchal International Airport. Deze bruisende stad aan de zonnige zuidkant ontdek je gemakkelijk te voet. Loop zeker even over de Avenida do Mar, de prachtige boulevard met z’n palmbomen. Geniet in de vele restaurantjes van verse vis, slenter over de markt Mercado dos Lavradores en neem een kijkje in het knalgele fort Fortaleza de Sāo Tiago.

3. Wandelen langs de Levadas

Uniek op Madeira zijn de Levadas, oude irrigatiekanaaltjes die het water brengen naar droge delen van het eiland. Speciaal voor toeristen zijn onderhoudspaden langs de Levadas opengesteld als wandelpad. Daardoor kun je nu 1600 km aan wandelpaden ontdekken. Dwars door het bos, over de bergen, langs steile afgronden of soms door tunnels waarbij je met zaklamp op avontuur gaat. Ook leuk: ga eens op pad met een gids. Zo leer je van alles over Madeira’s flora en fauna.

4. Zoveel verrassingen voor zo’n klein eiland

Met een oppervlakte van iets meer dan de helft van de provincie Utrecht (714 km²) is het landschap van Madeira ontzettend divers. Niet voor niets zeggen de inwoners hier ‘This is Madeira: four seasons in a day’. Overal is water, zelfs op de hoogvlakte van Paúl da Serra zie je de zee. Tropisch regenwoud, exotische bloemen, hoge bergen, ruige kust; toer over het eiland en je ziet het allemaal. En doordat Madeira nauwelijks zandstranden kent, wordt het niet overspoeld met toeristen.

5. Cultureel pareltje

Wil je naast alle natuurpracht ook wat cultuur snuiven? Genoeg musea, festivals, gallery’s en eeuwenoude kerkjes te ontdekken op Madeira. En zoek je een speciaal plekje om te overnachten? Slaap dan in een traditionele Quinta. In zo’n authentieke, kleinschalige accommodatie proef je de Portugese sfeer het beste!

