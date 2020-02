Wat ook jij echt moet weten over AED’s (hart resetters)

Je ziet ze vast wel eens hangen, rode koffertjes met een hart erop en de letters AED. Die letters staan voor Automatische Externe Defibrillator en daar kun je levens mee redden. Ja, ook jij! Hoogste tijd voor een lesje AED dus.

VIVA samen met VriendenLoterij

Op kantoren, in sportscholen of zomaar ergens op de muur, AED’s kunnen overal opduiken. Maar wat moet je ermee? En hangt er ook een bij jou in de buurt? We leggen het je even uit.

First things first: wat is het?

Een AED is een draagbaar apparaat dat met een elektrische schok het hartritme weer kan herstellen als iemand een hartstilstand heeft. Omdat het bij een hartstilstand heel belangrijk is dat iemand binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en een AED wordt ingezet – en ambulances gemiddeld pas binnen 8 à 10 minuten aanwezig zijn – zijn AED’s letterlijk van levensbelang.

Wat doet een AED?

Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. In werkelijkheid worden de hartkamers snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer samentrekken. Oftewel ventrikelfibrilleren. Een AED is als de resetknop van je modem. Als alles vastloopt zet je hem in. Een AED kan het hart resetten en weer normaal laten kloppen. Dit resetten heet defibrilleren.

Hoe werkt dat dan?

When shit hits the fan, plak je de 2 elektroden van de AED op de borstkas van het slachtoffer. De AED analyseert dan het hartritme en vertelt je vervolgens precies wat je moet doen: reanimeren of op de knop drukken om een schok toe te dienen. De AED geeft geen schokopdracht als het hart echt stil staat en ook niet als iemand bewusteloos is maar wel een goed functionerend hart heeft.

Wie mag een AED bedienen?

Iedereen! Maar het is wel slim om ermee te oefenen tijdens een reanimatiecursus. Je leert hoe een AED werkt en je oefent met het aansluiten en bedienen. Als er dan een keer echt nood aan de man is, bespaar je tijd en raak je waarschijnlijk minder snel in de stress.

En hoe zit dat met reanimeren?

AED schok of niet, bij een hartstilstand moet je altijd reanimeren. Zo houd je de bloedsomloop in stand totdat de professionele hulpverleners er zijn. Zij kunnen soms met medicijnen het hart weer vatbaar maken voor een schok.

AED’s bij jou in de buurt

Op de website van de Hartstichting kun je de AED-check doen. Je ziet dan of er genoeg dag en nacht beschikbare AED’s bij jou in de buurt zijn die via oproepsysteem HartslagNu snel door burgerhulpverleners kunnen worden ingezet. De kans is groot dat jouw buurt een tekort aan AED’s heeft. Want om iedereen in Nederland binnen 6 minuten hulp te kunnen bieden bij een hartstilstand, zijn 5000 extra AED’s nodig. Dat is de reden dat de VriendenLoterij en de Hartstichting de handen ineen hebben geslagen met de VriendenLoterij PrijzenBingo.

Meer AED’s dankzij jou

Word je tijdens de VriendenLoterij PrijzenBingo deelnemer van de VriendenLoterij, dan gaat minimaal 40% van de opbrengst van je lot naar de Hartstichting. De Hartstichting investeert deze opbrengst vervolgens in extra AED’S en onderhoud van het oproepsysteem HartslagNu. Zodat straks in heel Nederland iedereen met een hartstilstand binnen 6 minuten geholpen kan worden. Zolang je meespeelt, blijft de opbrengst van je lot bestemd voor de Hartstichting. En natuurlijk maak jij, net als alle deelnemers, kans op mooie (geld)prijzen. Doe je mee?

18+ speel bewust