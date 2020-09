En toen was je per ongeluk zwanger. Wat doe je dan?

In Nederland raakt één op de vijf vrouwen ooit onbedoeld zwanger. Ashley (27) weet uit ervaring hoe belangrijk een luisterend oor op zo’n moment is.

VIVA samen met Onbedoeldzwanger.info

Ashley: ‘In shock, dát was ik toen ik ontdekte dat ik zwanger was. Ik was nog maar zestien, woonde bij mijn ouders en was twee jaar samen met mijn vriend. Al een tijdje had ik last van mijn darmen. Toen ik terugkwam van een familieweekend met mijn schoonfamilie zei mijn moeder dat mijn buik leek gegroeid. Ze vertrouwde het niet en voelde. Meteen was daar een ‘pok’. We dachten allebei hetzelfde: zwanger, ik? Het was eind van de middag en mijn vader was onderweg van zijn werk naar huis. Mijn moeder vroeg hem een zwangerschapstest te halen. Puur voor de zekerheid, want eigenlijk wisten we het al. Ik deed de test alleen op het toilet. Toen ik de uitslag zag, kon ik het niet geloven. Er ging van alles door mij heen. Ik belde mijn vriend en zei dat we moesten praten. Hij kon pas de volgende avond langskomen. Toen hij er was, liepen we naar het park achter mijn huis. Daar vertelde ik dat ik zwanger was. Mijn vriend reageerde heel lief en zei dat we dit samen gingen doen. Het zou goedkomen.’

In één klap een ander leven

‘Natuurlijk werd ons leven in één klap anders. We gingen samenwonen bij mijn ouders en kregen onze prachtige zoon Julian. Mijn ouders hielpen enorm en pasten vaak op. Zo kon ik de mbo-opleiding pedagogisch hulpverlener beginnen én afmaken. Ook kon ik door hun hulp op zaterdag in de supermarkt werken en regelmatig dansen, iets wat ik heel graag doe. Babyspullen en -kleertjes kregen we van vrienden van mijn ouders en kennissen. Of we ooit hebben overwogen de zwangerschap af te breken? Nee, die gedachte kwam nooit in ons op. We hadden heel sterk het gevoel dat we dit samen gingen doen. Bovendien was ik al 23 weken zwanger toen ik het ontdekte. Ik had destijds wel graag verhalen van anderen gelezen die in hetzelfde schuitje zaten. Helaas waren er toen nog geen informatiewebsites zoals onbedoeldzwanger.info. Heel goed dat die er nu is. Zo’n platform kan helpen als je onzeker bent over je keuze. Gelukkig kwam bij mij alles goed. Ik ben nog steeds samen met mijn vriend en Julian is ondertussen tien jaar.’

Vrouwen én mannen kunnen vanaf nu terecht op onbedoeldzwanger.info. Dit nieuwe onafhankelijke platform biedt 24/7 steun via telefoon en chat en helpt je bij het doorverwijzen naar een passende partij voor een keuzehulpgesprek. Als je daar behoefte aan hebt natuurlijk.

‘Vaak is er meteen paniek’

Marieke van den Bogaard is telefonisch voorlichter bij het informatiepunt onbedoeldzwanger.info. Ze ondersteunt vrouwen en mannen bij onbedoelde zwangerschappen en vertelt over het nieuwe informatiepunt: ‘Veel vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, komen hier ‘s avonds of in het weekend achter. Vaak is er meteen paniek. Ze willen informatie, hun verhaal kwijt en hulp. Dit ondersteunen we op het nieuwe informatieplatform. Via 0800 6160 en de chat zijn we altijd bereikbaar. Dit kan veel stress wegnemen, omdat de vrouwen en mannen die net de onbedoelde zwangerschap hebben ontdekt niet tot de volgende werkdag hoeven wachten.’

‘Verhalen van anderen helpen als je onzeker bent over je keuze’

3 x doen als je onbedoeld zwanger bent

Kom je erachter dat je onbedoeld zwanger bent, denk dan hieraan:

Blijf rustig. Makkelijker gezegd dan gedaan maar je hoeft niet nu meteen een beslissing te nemen. Het kan helpen om iemand in vertrouwen te nemen, bijvoorbeeld een familielid, vriend, vriendin of je huisarts. Kijk op Onbedoeldzwanger.info voor informatie, een luisterend oor en hulp bij het doorverwijzen naar een keuzehulpgesprek. Je kunt hier ook 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch en per chat terecht. Om een keuze te maken over je zwangerschap is het belangrijk dat je goed weet welke keuzes er zijn: het kind zelf opvoeden, kiezen voor adoptie, pleegzorg of de zwangerschap afbreken. Dit laatste hangt af van de zwangerschapsduur. Ook hierover vind je meer informatie op onbedoeldzwanger.info.

Over onbedoeldzwanger.info

Onbedoeldzwanger.info is een onafhankelijk platform en een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het informatiepunt is dag en nacht bereikbaar via 0800 6160 en de chat voor informatie en een luisterend oor. Meer weten? Kijk op onbedoeldzwanger.info.

Dit artikel is ontwikkeld in opdracht van de Rijksoverheid.