Need for speed: pikante pompoengoulash

Fan van goulash maar geen tijd om uren in de keuken te staan? Probeer deze pittige, vegetarische variant met natuurlijke ingrediënten van Jessica van VIVA.nl. Die staat namelijk zó op tafel.

Bordje met pit

Jessica, online redacteur VIVA.nl: ”Goulash, ik ben er gek op. In restaurants althans. Het Hongaarse gerecht thuis maken had ik tot voor kort nog nooit gedaan. Als ik thuiskom uit werk, heb ik nu eenmaal geen zin meer om nog urenlang vlees te stoven. Maar met dit recept staat je goulash al binnen een halfuur op tafel. Ik ben fan!”

Dit heb je nodig voor 3-4 personen: 1 ui • 1 biologische ‘Hokkaido’-pompoen • 300 g rijst • 2 et olijfolie • 1 zakje Knorr Natuurlijk lekker! pikante goulash • 400 g verse spinazie (gewassen) • 100 ml zure room of Turkse yoghurt

Zo maak je het: Pel en snipper de ui. Snij de pompoen in parten, verwijder de zaden en draden. Schil de parten en snij het vruchtvlees in stukjes van 3 cm. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verwarm de olijfolie in een braadpan en bak de pompoen al omscheppend ca. 5 minuten, totdat de stukjes bruine randjes krijgen. Bak de ui een paar minuten mee, totdat ze glazig zijn. Roer 400 ml water en de inhoud van het zakje Knorr erdoor. Breng alles aan de kook, draai het vuur laag en kook de pompoen in ca. 10 minuten gaar. Schep de spinazie er in delen door en laat slinken. Serveer met de rijst en zure room of Turkse yoghurt. Bestrooi met verse grofgehakte peterselie of oregano.

Bereidingstijd: 10 minuten

Kooktijd: 20 minuten

Tip: Bereid deze pompoengoulash eens met extra groenten, zoals paprika, wortel en aardappel. Of voeg een blik tomatenblokjes toe en verminder het water met 200 ml. Voeg voor extra pit een rood pepertje toe.

Aan tafel!

De mixen van Knorr Natuurlijk lekker! zitten vol met natuurlijke ingrediënten, pure kruiden en smakelijke specerijen die zorgvuldig zijn gedroogd. 247 vrouwen hebben Knorr Natuurlijk lekker! maaltijdmix spaghetti bolognese getest. 97% van de testers vindt het belangrijk dat deze maaltijdmix natuurlijke ingrediënten bevat. Daarnaast zegt 99% dat de mix makkelijk te bereiden is. Vergeet ook niet om naast deze goulashmix, de andere mixen te proberen. De mix kun je gemakkelijk en snel online kopen bij Albert Heijn of Jumbo.

* Getest door 247 vrouwen met hun gezin (hettestpanel.nl, juli 2017).