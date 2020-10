Voor dit ontbijtje wil je gerust een kwartier eerder opstaan

Het laatste recept dat Debby maakt voor haar plantaardige ontbijt challenge is een lust voor het oog. Iets meer werk dan de voorgaande recepten maar dat is het meer dan waard. Smul je mee?

VIVA samen met Alpro

Als je wat vaker plantaardig wilt eten is het ontbijt een goede maaltijd om mee te beginnen. Het is vrij makkelijk, en vooral heel lekker, om je ontbijt volledig plantaardig te maken. En met een beetje extra moeite maak je er zelfs echt een feest van ’s ochtends. Zoals met het recept hieronder. Je kunt er voor kiezen de amandelsnippers niet te roosteren, maar als je het wél doet krijgt je ontbijtje meer smaak, een crunch en een warme touch. En dat verdien je in de ochtend.

Fruit trifle



Ingrediënten voor 3 porties

25 g Amandelsnippers

400 gr bevroren fruit

6 eetlepels granola

400 ml Alpro Mild & Creamy

Bereiding:

Rooster de amandelvlokken in een koekenpan op middelhoog vuur, keer ze regelmatig om zodat ze niet verbranden. Verwarm het bevroren fruit in een kleine steelpan op laag vuur tot het zacht is. Zet even opzij om af te koelen. En dan komt het leukste. Pak drie mooie, hoge glazen. Schep een derde van de Mild & Creamy in de glazen. Verdeel de helft van het fruit over de eerste laag Mild & Creamy. Doe hier een laagje granola over en verdeel het tweede deel van de Mild & Creamy over de drie glazen. Schep hierover weer een laagje granola. Verdeel daarover de andere helft van het fruit. Top af met een royale laag Mild & Creamy. Bestrooi je kunstwerk met de geroosterde amandelen en als je nog wat vers fruit over hebt, maak je het daarmee af.

Dit recept is helemaal plantaardig, dus het past in de vegetarische/veganistische lifestyle.

Dit zegt Debby:

‘Wat een plaatje, al zeg ik het zelf. Ok, dit maken duurt iets langer dan een boterham smeren maar je wordt er wel echt vrolijk van. En dan heb ik het alleen nog maar over de voorbereiding. Je begrijpt dat dit oplepelen nog vrolijker stemde. Echt een smaaksensatie en ik hou van die verschillende structuren in één hap.’

Ook wat vaker plantaardig?

Met de recepten van Debby’s ontbijt challenge wil Alpro jou inspireren ook eens voor een plantaardig ontbijtje te kiezen. Dat is namelijk allesbehalve een straf. En met de ontbijtrecepten van Alpro krijg je in een keer veel goede voedingsstoffen binnen zoals plantaardige eiwitten*, vezels, vitaminen en mineralen. Probeer ook de andere recepten uit waarmee Debby de afgelopen weken heeft ontbeten en lees over de plantaardige ontbijtjes die ze had met Isabel Boerdam van De Hippe Vegetariër en Iris Zeilstra van Pluk Amsterdam.

* Eiwitten dragen bij tot het instandhouden van spieren. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl zijn belangrijk voor een goede gezondheid.

Lees ook:

VIVA’s Debby wil vaker plantaardig eten. En dit is waarom.

Na het eten van dit plantaardige ontbijtje wil je nooit meer wat anders

Debby: ‘Zo’n spannende smoothie wil ik wel elke ochtend!’

Als je wat vaker plantaardig wilt eten, is dit ontbijtje een heel goed begin

Disclaimer:

Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde leefstijl zijn belangrijk voor een goede gezondheid.