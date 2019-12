Een plantaardig ontbijt: het overwegen waard

Isabel Boerdam van foodblog De Hippe Vegetariër kent als geen ander de oneindige mogelijkheden van de plantaardige keuken. En haar blog wordt elke dag populairder. Isabel houdt ervan om klassiekers op een plantaardige manier op tafel te zetten. Ook bij het ontbijt.

VIVA samen met Becel

Goed begin van de dag

‘Plantaardig ontbijten is echt heel makkelijk. Een boterham of beschuit kun je superlekker beleggen met allerlei plantaardige producten, zoals groenten, fruit en zaden. Dat ziet er mooi uit en het smaakt extra lekker in de wetenschap dat de dag goed begint voor jezelf, het klimaat én dierenwelzijn. Ontbijt je liever met yoghurt en melk? Die kun je makkelijk vervangen door een plantaardig alternatief. En chocopasta en jam kunnen ook vegan. Met behulp van chiazaad maak je jam waar geen gelatine aan te pas hoeft te komen.’

Plantaardig smeren

‘Ook voor roomboter bestaan er heel veel plantaardige alternatieven. Voor op beschuitjes zweer ik bij Becel Pure. Plantaardig, maar wel vol en romig. Met deze spread als basis maak ik soms een minipizza van m’n beschuit, een andere keer strooi ik er granola over. Plantaardig eten doet een beroep op je creativiteit. Mijn tip: kijk vooral hoe je klassiekers vegan kunt maken. Dan kom je vanzelf bij margarine uit. Een fijn, plantaardig product, ook als je doorgaans niet vegan eet. Becel is voor mij echt een inspiratiebron in de keuken.’

Succesrecepten van Isabel

Beschuitje chocolade granola

Voor 1 beschuit:

1 tl cacao nibs

1 tl ongebrande noten, grof gehakt

1 tl pompoenpitjes

1 tl zonnebloempitten

1 tl havervlokken

1 tl agavesiroop

1 tl Becel Pure

Besmeer een beschuit met Becel Pure. Meng de cacao nibs, noten, pompoen- en zonnebloempitjes, havervlokken en agavesiroop in een schaaltje. Verdeel het chocolade-granolamengsel over je beschuit.

Beschuitje groentetuin

Voor 1 beschuit:

5 plakjes komkommer

2 radijsjes, in plakjes

klein handje rucola

1 tl Becel Pure

Besmeer een beschuit met Becel Pure en garneer ’m met de plakjes komkommer, radijs en rucola.

Kijk voor nog meer plantaardig belegde beschuitjes op dehippevegetarier.nl