Een bakfiets in plaats van een tweede auto? Een pleidooi voor de e-bakfiets

Een beetje een gevaarte zal het altijd blijven, maar er valt veel te zeggen voor een elektrische bakfiets voor schoolvervoer en als boodschappenbakkie. Zeker nu je er ook nog heel makkelijk een kunt leasen. Maar is zo’n e-bakfiets ook iets voor jou als…

VIVA Mama samen met ANWB

…je één kind hebt?

Voor één kind is zo’n (e-)bakfiets toch helemaal niet nodig? Nou… neem je wel eens vriendjes of vriendinnetjes mee naar huis om te spelen? Of is er gezinsuitbreiding op komst of staat dat in de planning? Baby’s kunnen al heel klein mee in de bakfiets, en vriendjes zet je er net zo gemakkelijk bij in na schooltijd. Plus een lekker grote boodschappentas. Kortom: ook met een klein gezin, krijg je ‘m wel vol.

…je spiertechnisch meer Olijfje dan Popeye bent?

Ha, we zeiden al elektrische bakfiets, toch? Vrees niet voor zwaar getrap en getil: met een e-bakfiets zoef je elke heuvel moeiteloos op en sla je de file heel fijn over. Tel daar nog maar bij op dat je met 25 kilometer per uur (of soms nog meer) sneller bent dan veel OV-opties. En dat je door al die frisse lucht en (ja, ook op een e-bike) beweging vanzelf fitter wordt. Zeker omdat zo’n e-fiets ook voor langere afstanden heel comfortabel is. Ineens pak je steeds vaker de fiets, ook voor gezellige fietstochten in de weekenden. En: iedereen kan mee!

…je kinderen niet spatwaterdicht zijn?

Jazeker, want een e-bakfiets voorzie je heel gemakkelijk van een raincover waardoor de kleintjes in elk geval lekker droog zitten. Jij niet (het is nog nét geen auto), maar met een goed regenpak is veel leed verholpen, en je hoeft thuis in elk geval niet iedereen in of uit de regenkleding te hijsen. Bovendien vinden kinderen het over het algemeen heel gezellig in de bakfiets. Als ze met jou kunnen kletsen, maar ook als ze in hun eigen tentje mogen. #win-win

…je vindt dat er eigenlijk wel genoeg ‘speeltjes’ in de garage staan?

Vooropgesteld, een e-bakfiets is inderdaad een prachtig speeltje waar het hele gezin van profiteert. Of je er nou een lading boodschappen mee gaat doen, wat speelgenootjes in meeneemt of simpelweg je kleine naar school brengt om vervolgens zelf ondersteund door te trappen naar je werk. Maar je doet met een e-bike ook iets goeds voor het milieu. Denk je eens in hoeveel uitstoot je voorkomt door niet de auto maar de fiets te pakken. Laat staan door geen tweede auto aan te schaffen. Een beter milieu begint bij een e-bike.

…je een beetje huiverig bent voor de aanschafprijs?

Dan lease je er toch gewoon een? Bij de vertrouwde ANWB hebben ze Fiets Lease, waarmee je een e-bakfiets van het prachtige merk Urban Arrow leaset en elke drie jaar op een fonkelnieuwe fiets rijdt. Dag onverwachte kosten voor reparaties en nieuwe accu’s. Hoi Wegenwachtservice (voor pech onderweg, van een uitgevallen lamp tot een lekke band). Ook fijn: je bent direct goed verzekerd tegen bijvoorbeeld diefstal (het komt vaker voor dan je zou denken). En verandert je situatie, bijvoorbeeld doordat je je baan kwijtraakt of gaat scheiden, dan is je leaseplan in overleg opzegbaar.

Nu alleen nog je ideale model uitzoeken…