Tikken de minuten elke werkdag tergend traag voorbij? Staat je zondag meer in het teken van opzien tegen maandag, dan genieten van het weekend? Met deze simpele tips haal je gemakkelijk meer plezier en energie uit je werk.

Stel een doel

Weten wat je te doen staat zorgt voor meer zin in je werkdag. Laat het werk dus niet als een tsunami over je heenkomen, maar stel jezelf een concreet doel voor de dag. Wat wil je sowieso afkrijgen en bereiken? Meerdere kleine doelen kan ook, dan kun je fijn afvinken wat je al gedaan hebt.

Ontwikkel jezelf

Zie je baan als je persoonlijke playground waar je kunt werken aan je ontwikkeling. Oefen je sociale vaardigheden op collega’s, bijvoorbeeld door samen te werken met iemand met een heel ander karakter dan jij. Je presentatieskills verbeter je door de volgende teammeeting voor te zitten en stap eens uit je comfort zone door een spannend gesprek met je manager aan te gaan. Voldoening achteraf gegarandeerd.

Fijne werkplek

Investeer in toffe designkantoorgadgets en stationary. Want een nietmachine, pennenbakje of ordner is niet heel spannend, maar je gebruikt én ziet ze elke dag. Dus waarom zou je niet voor een mooi designexemplaar gaan? Werk je thuis of heb je een eigen bedrijf? Kies dan ook voor een bijzondere stoel, kast of bureau. Zo wordt het elke dag een feestje om aan de slag te gaan op je eigen designwerkplek.

Move it

Fysieke inspanning verhoogt je productiviteit en geeft je energie. Neem daarom regelmatig een korte pauze. Loop een rondje, haal koffie voor je collega’s of loop even van je plek als je moet bellen. En natuurlijk: neem de trap in plaats van de lift (nou vooruit, als je op de zesde verdieping werkt mag de lift af en toe ook wel).

Focus

Multitasken is handig, maar kost ook veel energie. Focussen op het hier en nu en één taak tegelijk doen levert juist positieve energie op. Het geeft rust en helderheid in je hoofd, met een beter eindresultaat tot gevolg. Zorg dat je een notitieblokje bij de hand hebt voor dingen die je ineens te binnen schieten en niet mag vergeten.

Goede start

