Kan jouw interieur wel wat extra groen gebruiken? Lees hier alles over de Green House, een van de vier toonaangevende woonstijlen van KARWEI. Blogger Elisah Jacobs van interiorjunkie.com maakte het huis van haar vriendin Virginie helemaal ‘green’.

VIVA samen met KARWEI

Plant is koning

Hout, riet, planten, bamboe, kurk, linnen, tropische printjes: deze woonstijl focust op alles wat rechtstreeks uit de natuur komt. Met als resultaat een lichte, relaxte sfeer in huis. En waar je maar kijkt bijzondere planten, waardoor je woning echt lééft. Hoe je binnenshuis die royal jungle fever krijgt? Dat doe je zo.

1. Ik zie, ik zie… De see through-trend dook overal in Milaan op. Je creëert de transparante look met lattenconstructies, doorkijkstoffen of matglas. Maak zo bijvoorbeeld een expositieplek voor je meest bijzondere planten. Zo worden ze beschermd, maar krijgt iedereen ze wel te zien. Of hang een gordijn op van doorschijnende stof, waarachter je planten tentoonstelt. Kies voor een grof geweven stof en speel met licht.

Elisah: ‘Het rieten blad van het bijzettafeltje met de zwarte pootjes kun je ook gebruiken als mandje om spulletjes in te leggen. Of als dienblad, maar dan moet je er wel een houten of marmeren plank in doen.’

2. Nog meer showruimte: maak een vensterbank op pootjes. Dat geeft je woonkamer net even een andere uitstraling en je hebt extra plek om je schatten op uit te stallen. Een win-winsituatie!

3. Ticket to the tropics? Heb je niet nodig met exotisch behang. Op palmbomen raak je niet uitgekeken, zeker niet als ze je stijlvol toewuiven. Combineer bijvoorbeeld zwart-wit palmbehang met rotan, groen en teakhouten meubelen en je waant je op Bali of Koh Samui. Voer de plantenprint ook door in accessoires, zoals kussens. En: hállo bamboespiegels!



4. Dé trendkleur dit najaar: zeegroen. Deze ingetogen groentint is fris en zacht tegelijk en dus een perfecte kleur voor jouw Green House-interieur. Gebruik je extra matte muurverf, dan komt het groen van planten en accessoires nóg mooier uit.

5. De perfecte vloer voor in je Green House? Beton. Beter nog: laminaatvloer met betonlook. De effen grijze kleur is een perfecte basis en past geweldig bij de groene elementen én natuurlijke materialen die je in huis wilt halen.

6. Het groen mag in huis best welig tieren, maar zorg er wel voor dat het fris en opgeruimd oogt. Oftewel: Scandinavisch meets botanisch. Zet opvallende planten in groepjes bij elkaar, bijvoorbeeld in een kast. Planten in glas werken ook heel goed. En denk vooral verticaal: bijzondere planten mogen best klimmen of hangen.

Elisah: ‘Het kistje maakte ooit onderdeel uit van groep kistjes die samen fungeerden als salontafel. Ik gaf het de functie van opbergplek voor hout en zette het verticaal neer, dat scheelt weer ruimte. Erbovenop staat een plantlamp, die je overigens ook zonder lamp kunt kopen.’

Stay tuned…

KARWEI heeft vier woonstijlen ontworpen waarbij alles zorgvuldig op elkaar is afgestemd. Lees hier alles over de woonstijl City Loft. Binnenkort vertelt Elisah je op viva.nl meer over de andere twee stijlen. Een sneakpeak: Cosy Cabin, met warme kleuren en comfortabele materialen. En Artist Home: neutrale kleuren met zwarte lijnen. Stay tuned!