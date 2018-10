Recept: pompoen, spruitjes en chorizo uit de oven

Na een lange werkdag is uitgebreid koken doorgaans niet bepaald waar je op zit te wachten. Gelukkig liggen er bij Albert Heijn sinds kort nieuwe groentecombinaties in de schappen waarmee je binnen no time een lekkere én gezonde maaltijd in elkaar hebt geflanst.

Makkelijk, snel, gezond, gevarieerd én lekker. Dat is de nieuwe oven- en wokgroente van Albert Heijn. Een avondmaaltijd bereiden kost met deze verpakkingen nauwelijks moeite; de ovengroente is vooraf gesneden dus je gooit het in een ovenschaal, voegt een paar extra ingrediënten toe en klaar is Kees. Het is zo makkelijk dat het bijna niet kan mislukken. En terwijl het gerecht in de oven staat kun jij mooi nog een (halve) aflevering van je favoriete serie kijken.

Dit heb je nodig voor twee personen:

AH ovengroente met spruitjes, rode ui en pompoen • 250 gram krieltjes • 150 gram chorizo • 2 eetlepels olijfolie • specerijen naar smaak.

Zo maak je het:

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Doe de groente in een ovenschaal.

Giet de olijfolie over de groente en roer goed.

Snijd de krieltjes doormidden en meng met de ovengroente.

Snijd de chorizo in plakjes en voeg toe aan het groentemengsel.

Voeg specerijen toe naar smaak.

Plaats de schaal in de oven gedurende 30-35 minuten.

Eet smakelijk!