Marieke testte fitnessgame Ring Fit Adventure: ‘Wat een TOP GAME!’

Iedere werkdag minimaal 20 minuten wandelen, twee keer in de week hardlopen en vier keer in de week de 7-minute workout. Dat waren de goede voornemens van Marieke. Er kwam niks van terecht. Maar toen ze de kans kreeg Ring Fit Adventure van Nintendo Switch te testen, was ze er als de kippen bij.

VIVA samen met Nintendo Switch

Want als fitnessen gamen wordt, dan is het ineens niet zo moeilijk meer om elke dag in beweging te komen, toch Marieke?

‘Inderdaad, Ring Fit Adventure heeft mij enorm geholpen dat dagelijkse beetje beweging in mijn leven te integreren. En veel van de oefeningen uit de 7-minute workout app komen ook in de game. Maar dan nog meer en breder! Echt een leuke manier om armen, benen en mijn core in shape te houden.’

Eerst sceptisch

‘In het begin was ik een beetje sceptisch, omdat ik geen doorgewinterde gamer ben. Waar ik wel van hou, is een spelelement. Dus dat ik Drago moet verslaan in de game, maakt dat ik keihard aan de bak ga. Ongemerkt ben je zo een half uur in beweging en stop je niet voordat je Drago hebt verslagen. En precies die motivatie ontbreekt als ik buiten eigenlijk nog een extra rondje moet joggen van mezelf.

Dank Treen!

‘Je wordt op een makkelijke manier door de instructies geloodst waarin je al je gegevens kunt invullen. Vervolgens neemt Treen (je zou hem kunnen zien als je personal trainer) je aan de hand en doorloop je voor iedere work-out de warming-up. En dat is goed, want zelf ben ik nogal eens geneigd dat opwarmmomentje over te slaan. Niet handig, ik weet het.’

Steeds meer features

‘Naarmate ik het vaker ben gaan spelen, ben ik ook andere features gaan gebruiken zoals de wekker, die me eraan herinnert dat het tijd is om te sporten. Maar ook multitasken, waarmee het mogelijk is Ring Fit Adventure te spelen zonder dat de game aan staat. Ook handig, je kunt de Ring Fit overal mee naartoe nemen. Dus geen excuus. En dat hoeft ook niet, want een potje gamen lonkt nu eenmaal sneller, dan je fysiek en mentaal voor te bereiden om naar buiten te gaan.

Spierpijn

‘Zo, die squats heb ik gevoeld de volgende dag. En ook andere fitnessoefeningen hebben hun sporen in mijn spieren achtergelaten. Maar hee, ik heb dan ook drie keer die Drago verslagen!’

Ring Fit Adventure is de fitnessgame voor Nintendo Switch: een avontuur en fitness in één, waarbij je jouw hele lichaam gebruikt om de game te besturen en de spiergroepen kunt trainen die jij wilt. Zo werk je je op een leuke manier in het zweet, gewoon vanuit huis. Ring Fit Adventure van Nintendo Switch kost € 79,95.