Sanny Verhoeven in gesprek met Cathelijne Lania: ‘Ik ben bijna drie keer failliet gegaan’

In ‘Hoe doet ze het?’ crosst Sanny het land door om langs te gaan bij echte girlbosses. Ze is nieuwsgierig naar hun weg naar succes, die vast vol ligt met de nodige bumps én wijze lessen. Deze keer bezoekt ze Cathelijne Lania.

Cathelijne had jarenlang een goede baan als marketingmanager bij een groot bedrijf, toen ze besloot het roer om te gooien. ‘Ik haalde geen voldoening meer uit mijn werk. Was alleen maar bezig met zoveel mogelijk geld binnenslepen. Maar voor wie?’ Ze zegde haar goedbetaalde baan op, vloog naar Nepal waar ze een vriend die bijna failliet ging uit de brand hielp door zijn sieraden te verkopen in Nederland. Wat begon als een soort tupperware verkoop party in de woonkamers van vriendinnen, is nu uitgegroeid tot sieradenmerk ‘A Beautiful Story’ dat wordt verkocht op meer dan 500 plekken. Maar achter elk succes zit een verhaal. Voor Cathelijne is dat 3x bijna failliet gaan, en een burnout. Hoe ze dat beleefd heeft? Dat zie je in de video bovenaan het artikel.

