Sanny Verhoeven in gesprek met Guusje Slagter: ‘Ik was vroeger heel eigenwijs; ik luisterde alleen naar mijn eigen mening’

In ‘Hoe doet ze het?’ crosst Sanny het land door om langs te gaan bij echte girlbosses. Ze is nieuwsgierig naar hun weg naar succes, die vast vol ligt met de nodige bumps én wijze lessen. Deze keer bezoekt ze Guusje Slagter.

Guusje kwam al vroeg op het pad van persoonlijke ontwikkeling. Door veel te luisteren naar anderen en de juiste vragen te stellen aan zichzelf kwam ze erachter wat voor mens ze is, en wat ze wil. En dat betekent dat deze go-getter op haar 24ste al twee boeken uit heeft gebracht voor jongeren waarin zij zichzelf beter kunnen leren kennen, en zo ook beter weten wat ze in het leven willen gaan doen. Ze werkt aan boek drie, maar is ondertussen ook druk bezig met het runnen van haar bedrijf ‘Dit ben ik’, waarmee ze mentoren traint om zelfreflectie lessen te geven. Hoe ze dat doet? Dat zie je in de video bovenaan het artikel.

VIVA400 is powered by Renault Captur.