Sanny Verhoeven in gesprek met Josh Veldhuizen: ‘Ik wilde reizen, inspiratie opdoen en gaan ondernemen; dat was het plan’

In ‘Hoe doet ze het?’ crosst Sanny het land door om langs te gaan bij echte girlbosses. Ze is nieuwsgierig naar hun weg naar succes, die vast vol ligt met de nodige bumps én wijze lessen. Deze keer bezoekt ze Josh Veldhuizen.

Josh Veldhuizen vertelt over het succes achter haar miljoenenbedrijf JoshV, en over het moederschap. Op zakelijk vlak stelt Josh altijd duidelijke doelen voor zichzelf. Zo vertelt ze bijvoorbeeld hoe ze haar modelabel Josh V een vliegende start gaf vanuit de zelfbedachte reality serie Modemeisjes met een Missie dat op tv werd uitgezonden. Hoe ze het doet? Dat zie je in de video bovenaan het artikel.

