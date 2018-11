Sanny Verhoeven in gesprek met Liesbeth Rasker: ‘Ik ben genoeg. Ik ben het enige dat ik nodig heb om dit tot een succes te maken’

In ‘Hoe doet ze het?’ crosst Sanny het land door om langs te gaan bij echte girlbosses. Ze is nieuwsgierig naar hun weg naar succes, die vast vol ligt met de nodige bumps én wijze lessen. Deze keer bezoekt ze Liesbeth Rasker.

Liesbeth schrijft al jaren voor verschillende modebladen en deelt daarnaast reisverhalen waar je echt wat aan hebt op haar blog: Bag to Reality. Ze vertrok in 2012 voor het eerst in haar eentje met de backpack naar Mongolie voor 2 maanden. Ze geeft onder andere tips om het solo reizen tot een succes te maken. Hoe ze het doet? Dat zie je in de video bovenaan het artikel.

