We moeten het even over seks en sekstoys hebben

Welk jaar het is? Het is the Year of the PLAY. Het jaar om te spelen inderdaad. Dit jaar draait het om fun, plezier hebben, taboes doorbreken, je leven léven en vieren. Met een ode aan vrijheid: zowel tussen de lakens als daarbuiten.

VIVA samen met EasyToys

Heb jij ook zo genoeg van alleen maar een beetje op de bank hangen, Netflixen, en je de ingekakte versie van jezelf voelen? Mooi. Dan ben je namelijk net als wij helemaal klaar voor the Year of the PLAY. Op de kalender gezet door EasyToys, met als doel de taboes rondom seks en sekstoys te doorbreken, het te normaliseren, en te kiezen voor fun en playfulness. Want de tijd is aangebroken om met een nieuwe, frisse blik naar seks te kijken.

50 shades of sex

Heb je er wel eens bij stilgestaan wat seks voor jou betekent? Misschien is dat wel op elk moment, en met elke persoon, anders. Want seks heeft zoveel verschillende kanten en gezichten, je kunt het op zoveel verschillende manieren beleven. Alleen, met je geliefde of misschien wel met meerdere personen tegelijk. Seks draait om plezier, het is intiem, het brengt mensen bij elkaar en laat een of meerdere vonken overslaan. Seks betekent experimenteren, leren en genieten. Samen spelen, is samen delen.

Time to play

Het is time to play dus. En jij bent uitgenodigd. Daag jezelf uit om je lichaam stukje bij stukje, beetje bij beetje, beter te leren kennen. Om je ‘sexy kennis’ te boosten. Ontdek nieuwe technieken om je seksleven pikanter te maken dan ooit tevoren. Wellicht krijg je zelfs wel zin om lessen en workshops te volgen, om de ultieme seksbom te worden. Niks moet, alles mag. Jij bepaalt de regels van jouw eigen spel. Is dat geen feestje?

Masturbatiemaand en spicy speeltjes

Wat je allemaal kunt verwachten van the Year of the PLAY? Het is natuurlijk wat je er zelf van maakt… Van seksbom tot zwoele verleidster, tot gewoon heerlijke, welverdiende solo me-time. EasyToys draagt in ieder geval bij met leuke themamaanden om je te inspireren: zoals mei masturbatiemaand, juni summer play maand, en ga zo maar door. Genoeg om naar uit te kijken dus! En natuurlijk ga je tijdens deze spannende speelse maanden ook een verkenningstocht maken langs alle speeltjes die er in de candy store verkrijgbaar zijn. Want geen spel is compleet zonder speeltjes: of het nu voor jou alleen is, of om samen mee te experimenteren. Voeg wat extra juice en spices toe aan je liefdesspel, maar vooral: ontdek, probeer, en play it your way! Al spelende leer je. En is je Netflix abonnement ineens verlopen voordat je het in de gaten hebt.

Sex to the max

Meer lezen en ontdekken over wat the Year of the PLAY voor jou in petto heeft? Kijk op EasyToys.nl, en enter the playground! De speeltuin waarmee je je seksleven en seksbeleving onherroepelijk verrijkt wordt. Enjoy!