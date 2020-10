Ga op seksuele ontdekkingstocht. Met je lief of jezelf.

Als binnenkort de klok een uur teruggaat, zit je zo weer in die knusse-avonden-thuis-modus. Mooie avonden om op seksuele ontdekkingstocht te gaan.

In de zomer zie je meer naakt maar in de herfst en winter ben je meer thuis, met de gordijnen dicht. De bank wordt weer favoriet en dan liefst in combinatie met je lief of een dekentje. En dus is juist dit de periode om seksueel op onderzoek uit te gaan. Samen of alleen.

Bouw de spanning op met een adventskalender

Bij EasyToys hebben ze dit jaar een hele spannende adventskalender ontwikkeld. Editie 2020 is luxer en spannender dan ooit, met maar liefst 24 sexy en spannende cadeaus waar je het zelfs tijdens de koudste dagen nog heet van krijgt. En voor deze adventskalender hoef je echt niet te wachten tot het 1 december is. Lekker open maken wanneer je daar zin in hebt.

De erotische adventskalender van EasyToys vol spannende verrassingen heeft een winkelwaarde van € 450,-. Jij betaalt slechts € 119,-. En daar krijg je veel voor terug. Zo vindt je in de box maar liefst acht verschillende sextoys, vijf funtoys zoals spannende dobbelstenen, vijf toys waarmee je je eerste, voorzichtige stapjes in de wereld van BDSM kunt zetten en zes verzorgende producten zoals een fijne massage-olie. De ultieme experimenteerkalender van EasyToys is geschikt voor vrouwen, mannen en stelletjes. Aan jou of je samen of solo wilt genieten.

Zet samen een spannend filmpje op

Tijdens al die Netflix-avonden die je in de herfst ongetwijfeld gaat hebben, mag je ook best een keer een erotisch getinte film opzetten. Dat hoeft niet meteen keiharde porno te zijn maar wel een film waarin op zijn minst een goede seksuele spanning hangt en van bil gegaan wordt. De kans is groot dat jullie als vanzelf in je eigen spel opgaan.

Ga in gesprek over je verlangens

Hoe lang is het geleden dat jullie nieuwsgierig vroegen naar elkaars verlangens op seksueel vlak? Of naar welke sextoy je nieuwsgierig bent? Waarschijnlijk te lang dus doe het gewoon weer eens. Er komen alsmaar nieuwe toys bij dus het kan geen kwaad het assortiment anno-nu weer eens onder de loep te nemen samen. Dit geldt natuurlijk ook, of helemaal, als je single bent.

Open over seks

EasyToys is de grootste Nederlandse webshop in seksspeeltjes. Op hun website vind je nog veel meer inspiratie en speeltjes voor wat extra spanning in je seksleven. EasyToys helpt je graag om seks bespreekbaar te maken. Ze willen af van het taboe op seks en ervoor zorgen dat iedereen open over zijn seksleven kan praten. Want alleen dan kan jij het beste uit je seksleven halen.