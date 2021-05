Lindsey: ‘Mijn vriend en ik probeerden deze toy toen mijn schoonouders op bezoek waren.’

Het is masturbatiemaand en dus mag een toytest niet ontbreken in mei. Ons testteam bestaande uit Linda, Lindsey, Shelley en Cindy testte dit keer de LUV EGG. Lees wat ons toytestteam ervan vond.

VIVA samen met EasyToys

Een paar weken geleden trapten we the Year of the PLAY af, het jaar waarin alles in het teken staat van spelen op jouw manier. En nu is het meteen al de maand van de masturbatie. Om lekker te spelen, kregen onze testers de LUV EGG thuisgestuurd. Dit vibratie-ei mét afstandsbediening is perfect voor als je wel in bent voor een beetje spanning en spel. En dat zijn onze testers wel.

Wat vind je van de looks van deze toy?

Linda: ‘Vergeleken met de vorige toy vind ik de verpakking vrij basic en weinig ‘prikkelend’. Het ei zelf heeft een mintgroene kleur en een fijn formaat. Het siliconen materiaal voelt prettig en het eitje voelt ook lekker qua gewicht.’

Lindsey: ‘De looks van deze toy zijn naar onze mening wat goedkoop. Het kleurtje is een pluspunt, maar de rest van de verpakking en de afstandsbediening ogen wat goedkoop. Dit maakt dat de verwachtingen van deze toy voor gebruik niet erg hoog zijn.’

Shelley en Cindy: ‘De toy zit in een speelse verpakking. Je weet gelijk wat je voor je hebt en het geheel ziet eruit als een cadeautje.’

Welk cijfer krijgt ie en waarom?

Lindsey geeft een 7. ‘De intensiteit van het trillen is hoog waardoor het zeker voor een hoge mate van stimulatie zorgt. Ik kon soms niet rustig op m’n stoel blijven zitten. Het materiaal is erg zacht en voelt daardoor prettig aan. De lengte en dikte van het ei zijn precies goed, niet te groot waardoor je niet continu merkt dat je iets in je draagt.’

Linda geeft een 6. ‘Ik kan me voorstellen als je dit gebruikt met je partner dat het heel leuk is qua voorspel en om elkaar te teasen. Als single ben ik er niet helemaal weg van. Het voelt lekker, maar ik heb stimulatie van de clitoris nodig om klaar te komen, dus daar gaat dit speeltje me niet bij helpen. Het is leuk als je opstaat of loopt, dan krijg je een compleet ander gevoel dan liggend.’

Shelley en Cindy geven een 7,5. ‘De vorm is fijn, niet groot maar wel goed gevormd waardoor het ei aangenaam aanvoelt in je vagina en de juiste plekjes bereikt. Het ei heeft veel verschillende mogelijkheden qua ritme en kracht, van heel zachte trilling (bijna aaien…) tot heel stevig, voor de liefhebber.’

Wat moet iedereen weten over deze toy?

Lindsey: ‘Mijn vriend en ik probeerden deze toy toen mijn schoonouders op bezoek waren. We zaten buiten met een hapje en een drankje, terwijl ik ondertussen een aantal keren werd opgeschrikt door trillingen die ik door mijn hele lijf voelde. In plaats van dat ik er opgewonden van raakte, maakte het mij iedere keer opnieuw aan het lachen. Dit effect had het vervolgens ook op mijn vriend. Je kunt je voorstellen dat mijn schoonouders zich meermaals afvroegen wat er nou toch zo grappig was. Uiteindelijk vonden wij het gebruik van de toy in de slaapkamer leuker dan zo stiekem in gezelschap. Het is erg fijn om de regie uit handen te geven en mijn vriend te laten bepalen wat de toy op dat moment doet.’

Shelley en Cindy: ‘Het onverwachte effect is misschien nog wel het allerleukst aan deze toy. Als partner heb je trouwens geen idee wat voor ritme je instelt, hoewel je de intensiteit van het trillen wel redelijk kunt inschatten. Handig om te weten voordat je hem gebruikt: bij de afstandsbediening zit een papiertje tussen de batterijen, eventjes weghalen voor je hem gaat gebruiken anders werkt hij niet.’

Linda: ‘De trilling is vrij stevig. Je kan het ei ook uitwendig gebruiken tegen je clit bijvoorbeeld, maar dan houdt ie niet heel handig vast. Wat ik me afvraag is hoe schoon en hygiënisch dit ei na verloop van tijd blijft vanwege de naad aan de onderzijde. Die is na 1 x gebruiken al iets verkleurd.’

Hoe zou deze toy nog beter kunnen scoren?

Shelley en Cindy: ‘Het zou handig zijn om er een opbergzakje bij te leveren zodat je het ei, de afstandsbediening en de oplaadkabel gemakkelijk bij elkaar kunt bewaren.’

Linda: ‘De batterijduur viel me eerlijk gezegd wat tegen en hij ging na een tijdje gewoon uit. Dus die zou wat langer mee mogen gaan na opladen.’

Lindsey: ‘Een verbeterpunt vind ik dan toch de verpakking. Deze zou een wat sjiekere uitstraling mogen hebben waardoor de toy meer aandacht trekt en je andere verwachtingen krijgt. De werking van de toy is namelijk wel erg interessant!’

Zou je deze toy aanraden?

Linda: ‘Voor gebruik alleen zou ik ‘m niet zo snel aanschaffen. Het lijkt me wel erg leuk om de LUV EGG samen met een partner te proberen. Ik kan me voorstellen dat dat heel spannend kan zijn.’

Lindsey: ‘De LUV EGG is een leuke toevoeging aan je toy-collectie, maar ik zou hem niet missen als ik hem niet had. Vooral omdat je met alleen dit ei niet tot een hoogtepunt komt. Toen we besloten de LUV EGG te gebruiken, was vooral de voorpret spannend. De uitwerking bleek vooral heel grappig. Al met al hebben we dus wel erg gelachen, en was ook de afterparty een succes. Het was leuk de toy eens te proberen, maar het is toch niet helemaal ons ding.’

Shelley en Cindy: ‘We zouden hem zeker aanraden aan vrouwen die fan zijn van dit soort toys. Hij reageert heel goed op de afstandsbediening, van een flinke afstand ook. Dat maakt het erg leuk om eens stiekem in het openbaar te gebruiken samen. Onverwachte spanning gegarandeerd!’

Conclusie:

De LUV EGG is vooral een aanrader als je een partner hebt die hem kan bedienen. Voor singles is hij iets minder geschikt.

Het sextoy testteam:

Linda is 35 en single en kocht onlangs haar eerste sextoy. Dat had ze naar eigen zeggen veel eerder moeten doen. Linda is groot voorstander van soloseks en vindt het een van de beste vormen van me-time. Als het over seks gaat, wordt Linda steeds vrijer en ze vindt dan ook dat meer dingen uit de taboesfeer mogen.

Shelley en Cindy

Shelley en Cindy deinzen nergens voor terug. Dit lesbische stel heeft al heel wat uitgeprobeerd maar blijft nieuwsgierig naar nieuwe avonturen. Shelley en Cindy zijn bepaald niet preuts en willen samen nog veel ontdekken. Ze weten wat ze fijn vinden, maar staan ook zeker open voor andere speeltjes.

Lindsey

Linsdey is 29 jaar en al bijna 12 jaar samen met haar vriend. Maar om nou te zeggen dat hun seksleven ingedut is. Lindsey en haar vriend houden wel van een experimentje en schaamte kennen ze allang niet meer. De lade met sextoys is al goed gevuld maar van het idee om de komende tijd nieuwe toys uit te proberen, kregen ze bij voorbaat al zin.

