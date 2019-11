4 sextoy trends die jij niet wilt missen

Je kledingkast hangt vol met trendy items, maar hoe zit het met de inhoud van je nachtkastje? Samen met Willie.nl verzamelden wij voor jou dé musthaves op het gebied van seksspeeltjes, zodat jij ook in bed een trendsetter kunt zijn!

VIVA samen met Willie.nl

Fijn voor jou, fijn voor de natuur

Milieuvriendelijk niet sexy? Onzin. Ook bij sextoys wordt steeds meer rekening gehouden met de natuur. Zo worden veel sextoys tegenwoordig op een duurzame manier geproduceerd, zijn er vibrators gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal en zijn speeltjes veelal oplaadbaar, waardoor er minder batterijen nodig zijn. Met z’n allen aan de duurzame dildo!

Hightech hoogtepunt

Niet alleen auto’s of smartphones, maar ook je sextoys gaan mee met de nieuwste technologieën. Een blowjob krijgt anno 2020 een hele andere betekenis door de Air Pulse Plus Vibratie, een vibrator die werkt op luchtdruk. Ook zijn er sextoys met een verwarmend effect. Klinkt een stuk beter dan een kruik, toch? Thank God for science!

Spelen = delen

Stop jij je speeltjes weg zodra je een partner hebt? Zonde! Het is namelijk dé trend (en heel leuk) om samen te sexperimenteren. Op willie.nl vind je allerlei sextoys die geweldig zijn voor jou én hem. Wat dacht je van een erotische adventskalender met 24 spannende speeltjes voor jullie allebei. Zo tel je samen af van start tot een héle goede finish. Heb je gelijk een cadeau voor onder de boom! 😉

Pleasure on remote

Al het goede komt van ver. De trend van op afstand bestuurbare speeltjes ontwikkelt dan ook steeds verder door. In 2020 maakt de afstandsbediening plaats voor een app, waardoor je geliefde nu gemakkelijk vanaf de smartphone je hoogtepunt kan besturen. Ideaal voor de gadgetfreaks! Hou de trendpagina van willie.nl in de gaten om als eerste op de hoogte te zijn van deze speeltjes.

