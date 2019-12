‘Sharon Hilgers over #ikbepaalzelf: ‘Ik hou me niet bezig met hoe het hoort, maar vertrouw op mijn gevoel’

Sharon Hilgers (30) runt haar sieradenbedrijf My Jewellery door altijd op haar gevoel te vertrouwen. Met succes: naast de populaire webshop heeft ze inmiddels twaalf winkels door het hele land.

Grootste droom: ‘Ik hoop nog lang innovatief bezig te zijn en mezelf te blijven ontwikkelen.’

Grootste misstap: ‘Ik nam eens iemand aan, terwijl ik bij de sollicitatie twijfelde. Die persoon bleek inderdaad geen match.’

Grootste talent: ‘Goed weten welke producten jonge meiden willen dragen en wat de perfecte manier is om het in de markt te zetten. En mijn vermogen om met veel verschillende soorten mensen om te gaan. En volgens mij ben ik goed in succesvolle teams samenstellen, daar heb ik ook plezier in.’

Ongekend talent: ‘Zingen. Ik heb vroeger verschillende talentenjachten gewonnen en in een bandje gespeeld. Nu zing ik alleen nog in de auto.’

Absoluut niet goed in: ‘Alles wat met software en systemen te maken heeft, ik heb het geduld niet om het allemaal uit te zoeken. Ik ben ook allesbehalve geordend. Ik weet in mijn computer zelf precies waar welk document staat, voor anderen ziet het eruit als een grote chaos.’

Ik vind mezelf rijk als…: ‘…ik met veel plezier naar mijn werk ga. De hoogte van mijn bankrekening vind ik niet zo relevant. Als het niet leuk zou zijn en alleen maar veel geld oplevert, hou je het niet vol die kar te trekken.’

Grootste idool: ‘Heb ik niet, daar ben ik waarschijnlijk te nuchter voor.’

Droombaan vroeger: ‘Volgens vriendenboekjes van vroeger is dat dolfijnentrainer.’

Droombaan nu: ‘Wat ik nu doe. Ik vind alles ook even leuk: inkoop, HR, retail, sales en social media.

Ik bepaal zelf…

‘…waar mijn toekomst en focus ligt als het om mijn carrière gaat. Zo maakte ik bijna tien jaar geleden de keuze om te stoppen met mijn baan als lerares Frans en van mijn hobby een bedrijf te maken. Ik besloot het risico te nemen. Achteraf was dat de belangrijkste keuze voor mijn succes, want sinds dat moment groeit My Jewellery hard. Mijn eerste doel was een professionele en mooie webshop maken. In het begin stylede en fotografeerde ik alles zelf. Tot ik genoeg omzet maakte om een vormgever aan te nemen die dat nog beter kon. Zo kon ik me meer op de verkoop richten. Om niet al mijn tijd aan administratie te besteden, heb ik daar ook iemand voor aangenomen. Zo heb ik mijn bedrijf steeds verder uitgebouwd. Inmiddels heb ik twaalf winkels en zo’n tweehonderd man personeel.’

Leerzaamste keuze

‘Ons hoofdteam bestaat uit een platte organisatie zonder managers. Op advies van anderen had ik dat eerst wel, maar ik had al snel het gevoel dat dat bij ons niet werkte. Daarom heb ik de hele boel teruggedraaid naar een zelfsturend team met ieder zijn eigen expertise. Ik geloof namelijk dat meer vrijheid zorgt voor meer betrokkenheid. Ik hou me niet bezig met hoe het hoort, maar kijk wat bij mij past en probeer altijd op mijn gevoel te vertrouwen.’

Trots op

‘Het team en het feit dat we heel erg genieten van het proces en niet alleen van het resultaat. Een goede omzet is niet het belangrijkste, mooie plannen maken en een positieve werkvibe waarbij mensen zich veilig voelen wel. Als jong bedrijf in een onrustige retailmarkt vind ik het ook belangrijk een club mensen te hebben die elkaar scherp houdt. De jonge mensen die net van hun opleiding komen, neem ik daarom net zo serieus als de rest. Hoe bekijken zij de wereld? Hun inzichten zijn vaak heel inspirerend en leerzaam.’

Moeilijkste keuze

‘Met de groei van het bedrijf en het aannemen van specialisten veranderen mijn werkzaamheden continu. Dat is weleens lastig, aangezien ik het allemaal leuk vind. Wat ook vaak voor lastige keuzes zorgt, is de combinatie privé en zakelijk. Zo hebben we net besloten om het magazijn te verhuizen. Een hoop geregel, maar echt nodig door de harde voorraadgroei. Dit betekent dat ik en mijn vriend, die binnen het bedrijf werkt als business developer,

het de komende periode weer extra druk hebben en niet lang op reis kunnen. Het is trouwens niet zo dat we elkaar door ons werk al genoeg zien. We werken nauwelijks samen. Dat is ook wel beter. Daar zijn we namelijk niet zo goed in, omdat we elkaars vakgebied niet goed genoeg begrijpen.’

Toekomst

‘Op het moment hou ik me vooral bezig met de inkoop, waarvoor ik een aantal weken per jaar in China verblijf om nieuwe trends te spotten. Verder ben ik altijd op zoek naar geschikte plekken om nog een winkel te openen. De winkels zijn onmisbaar voor het succes. Het zijn bedrijfjes op zich die de merkbeleving bij onze doelgroep goed ondersteunen. Dit jaar gaat alweer de dertiende winkel open, in Enschede. We kijken inmiddels ook naar de mogelijkheden over de grens, in België en Duitsland.’

Dit artikel komt uit VIVA-38