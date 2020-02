Dit is waarom je die singlereis toch eens moet proberen

Alleen maar niet alleen, nieuwe vrienden maken, vertrekken wanneer jij dat wilt en naar het land dat jij wilt. Meegaan met een singlereis heeft nogal wat voordelen. Het opent je wereld op heel veel vlakken. 5 x waarom je die singlereis serieus moet overwegen.

#1. Je hoeft niet zelf op zoek naar een reismaatje

Het lijkt soms wel dat hoe ouder je wordt, hoe lastiger het is met iemand op reis te gaan. Helemaal als je single bent. Relaties, kinderen, banen, geld of uiteenlopend gevoel voor avontuur. Zie daar maar eens tussen te komen. En ook niet elke vriendin is geschikt om wekenlang 24/7 mee door te brengen. De oplossing? Een singlereis. En nee, het doel van zo’n reis is niet om als non-single weer huiswaarts te keren maar om met een groep een land te ontdekken. Maar het mag wel natuurlijk.

#2. Boeken en gaan

Voor een singlereis hoef je niks te regelen, maar reken maar dat je veel gaat zien. De reisprogramma’s van singlereizen zijn intensief, maar er is genoeg tijd om een optionele excursie te boeken met iemand waarmee je goed klikt. Of om er een dagje in je eentje tussenuit te piepen. De andere dagen ben je op pad met een reisleider die alles van het land weet en je de mooiste plekken laat zien. Je hoeft dus niks zelf uit te zoeken van tevoren, hoe relaxed is dat. En ook op vakantie bespaart het je een hoop tijd op je laptop of telefoon. Als je echt alles uit je reis wilt halen, ga je dus maar beter op een single groepsreis.

#3. In een groep reizen is gezellig

Zo’n groepsreis kan dus echt heel gezellig zijn. Je hebt sowieso een hoop dingen gemeen met je reisgenoten. Je bent avontuurlijk, single, niet bang voor nieuwe mensen. Met een beetje geluk heb je al gauw bijzondere gesprekken of hang je op dag 1 al ‘s avonds in de lampen. Omdat iedereen alleen reist en ver van huis is, staat iedereen doorgaans open voor contact. De maximale groepsgrootte is bij de meeste reizen 25 personen. Met deze groep beleef je dingen die in je eentje toch een stuk minder gezellig zouden zijn. Bij FOX, verre reizen van ANWB kun je van tevoren al checken wie er mee op reis gaan of elkaar via het forum alvast wat beter leren kennen.

#4. Sommige bestemmingen zijn fijner met mensen om je heen

Alleen reizen kan best spannend zijn en is niet voor iedereen weggelegd. Zeker als vrouw alleen voel je je niet in elk deel van de wereld even snel op je gemak. En in het ene land moet je nou eenmaal meer op je hoede zijn dan in het andere. En landen als China en Canada, voelen simpelweg te groot om in je eentje te ontdekken. Daarom is het fijn om zulke bestemmingen met een singlereis te bezoeken. Je reist ‘alleen’, maar door de groep en de gids voel het veilig en vertrouwd.

#5. Je kunt gewoon alleen slapen

Met een (nog) vreemde een kamer delen. Word je al gek van die gedachte en houd dit je tegen? Geen stress, voor een meerprijs heb je gewoon een eigen kamer. Handig als je een slechte slaper bent of je na een drukke dag met de groep echt even terug wilt trekken in je kamer. Sowieso hebben alle kamers aparte bedden dus je hoeft geen bed te delen met een vreemde. En wil je dat aan het einde van de reis wel omdat het met die ene persoon wel heel gezellig is, dan schuif je die bedden gewoon tegen elkaar aan.

FOX heeft singlereizen naar alle bestemmingen die nog op je bucketlist stonden en daarnaast kortere groepsreizen naar wereldsteden als New York, Istanbul, Dubai en Kaapstad.