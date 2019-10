Hoera, het is Singles Day! Dé dag om jouw bestaan als single eens goed te vieren. Want single zijn zielig en saai? Niet als je je tijd nuttig besteed en de Single Bucket List één voor één afvinkt.

Ga de wereld zien

Met stip op nummer 1: reizen. Pak je backpack en ga de wereld zien. In je eentje inderdaad. Want juist als je alleen gaat ontmoet je ontzettend veel nieuwe mensen en maak je de mooiste, spontane avonturen mee. Dus pak die wereldkaart erbij en vraag je af welke plekken op de wereld jij graag wil zien. Wordt het Australië, Thailand of Zuid-Amerika? Eén ding is zeker: je zult er geen spijt van krijgen.

(Solo)pret in bed

Wie zegt dat je geen leuk en spannend seksleven kan hebben als je single bent? Je hoeft juist met niemand rekening te houden en alleen je eigen behoeftes te bevredigen, ideaal toch? Bovendien zijn er (online) genoeg spannende en fijne sextoys te verkrijgen. Kijk bijvoorbeeld eens op EasyToys.nl. Vandaag biedt EasyToys speciaal voor Singles Day 11 scherpe aanbiedingen voor hem, en 11 voor haar. Alleen al de voorpret van het in spanning afwachten op jouw nieuwe speeltje is de moeite waard…

Ga sporten of ontplooi andere talenten



Nu er ’s avonds niemand thuis op je wacht, heb je alle tijd om te doen wat jij wil en waar jij goed in bent. Ga bijvoorbeeld op een sport die je altijd al hebt willen beoefenen. Of misschien heb je wel een onontdekt talent en blijk jij een kei te zijn in zingen, dansen of schilderen. Kortom: ontplooi je talenten én wie weet wie je nog ontmoet tijdens je nieuwe hobby.

Ga voor die carrière

Ben jij niet zo van de hobby’s en heb jij een bepaald carrièredoel voor ogen? Dan kun je je nu ongestoord op je carrière focussen. Jij laat je baas wel even zien hoe gemotiveerd en hoe goed jij bent in wat je doet. Of heb je een idee voor een eigen onderneming? Alle tijd om jouw businessplan te schrijven en er vol voor te gaan.

Ontmoet nieuwe mensen

Zodra je coupled up bent of zelfs een gezin hebt, zul je vaker je tijd thuis doorbrengen. Nu is daarom de tijd om zoveel mogelijk nieuwe mensen te ontmoeten. Vriendinnen, vrienden, flings, collega’s en mensen die handig zijn voor je zakelijke netwerk. Een grote sociale kring is fijn om heel veel redenen en hoe meer verschillende mensen je ontmoet, hoe ruimer je eigen blik wordt.

Probeer eens een one night stand



Je hoeft natuurlijk helemaal niks. Als je je er niet prettig bij voelt, moet je het vooral niet doen. Maar ben je er wel nieuwsgierig naar? Sleur die single vriendin dan mee naar de dichtstbijzijnde kroeg en ga eens ouderwets op mannenjacht. Of je kunt natuurlijk ook via een luie swipesessie vanaf de bank een one night stand regelen.

Ga in de stad van je dromen wonen

Nu je single bent, kun je helemaal zelf bepalen waar je wil wonen zonder met iemand rekening te houden. Altijd al in Amsterdam willen wonen? Of ga je voor het iets knussere Utrecht? Of misschien wordt het wel over de grens. Ga je droom achterna; overal kun je tenslotte nieuwe vrienden maken.

Boek een vakantie met je vriendinnen

Of het nu een ouderwetse zon-zuipen-ziekenhuis-vakantie wordt of een cultureel verantwoorde citytrip, maakt niet uit. Maar boek nú die vakantie met je besties, voordat jouw of hun relatiestatus alweer veranderd is. Feest, geniet, flirt en klets urenlang: een vakantie met vriendinnen is zó waardevol!

