Sock My Feet zet sokkenlandschap op zijn kop met rebelse fotoprint sokken

Sokken alleen maar om je warm te houden in de winter? Think twice. Want dat kousen alles behalve suf hoeven te zijn, bewijst het merk Sock My Feet wel. Met een eindeloze variatie aan fotoprints is voor ieder wat wils.

Met de rebelse sokken van Sock My Feet kan iedereen een statement maken, zonder over de top te zijn. Een sok die een ‘what the f#ck’-reactie uitlokt, maar dan op een positieve manier. Met de sokken van Sock My Feet creëer je de basis, waar je uiteindelijk de rest van je outfit op aanpast!

What the s*ock

Wie steekt zijn voeten binnenkort in een nieuw paar sokken?! Er is voor elk wat wils. Zo zijn er stijlvolle fotoprints van muzikale grootheden zoals Marilyn Monroe, John Lennon en Keith Richards. Daarnaast heb je voor globetrotters de Sock my Camper en Sock my Seaview, voor romantici de Sock my Passion of Sock my Boobs en voor een echte zoetekauw de Sock my Macarons. De sokken zijn niet alleen erg leuk om zelf te dragen, maar ook geschikt als origineel cadeau.

Verkoopinformatie

De Sock My Feet worden gemaakt van hoge kwaliteit Egyptisch katoen, waardoor ze ademend zijn en comfortabel zitten. Een Europese producent verzorgt de print d.m.v. een unieke, gepatenteerde deepprint techniek. Hierdoor blijft de fotoprint altijd scherp, zowel tijdens het dragen als na veelvuldig wassen. De sokken zijn te koop vanaf € 8,95 en verkrijgbaar voor heren (maat 39-42 / 43-47) en dames (maat 36-38 / 39-42).

Over Sock My Feet

Harold Pieters, Mark Mangelmans en Bas Groothelm zijn het brein achter dit innovatieve sokkenmerk. De sokkenmakers lieten hun creativiteit de vrije loop en lanceren een opvallende collectie sokken. Waar veel andere merken gebruik maken van sublimatieprint, waarbij witte strepen in de sok zichtbaar zijn als je ze uit elkaar trekt, is dat bij Sock My Feet niet het geval. Dat, plus de bijzondere fotoprints, maken van de sokken echte eyecatchers. Het merk blijkt een succes, want inmiddels zijn er meer dan 500 verkooppunten in 10 landen. Bekijk en bestel de collectie op www.sockmyfeet.com.