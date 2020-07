Spelen en slimmer worden tegelijk: zo doen ze dat

Soms, misschien net iets vaker dan je lief is, zet je je kleintje even voor een scherm. Maar liever hou je ze natuurlijk bezig met iets waar ze echt iets van opsteken. Daarom 5x inspiratie voor activiteiten waarmee je je kind de wereld laat ontdekken.

Leren terwijl je speelt. Kan het nog beter? Met deze activiteiten voor jullie samen laat je je kind zien hoe leuk leren is.

Neem samen de kwast ter hand

Een aquarel, spetterkunst of stempelen met een spons. Schilderen kan op veel manieren maar ze hebben allemaal gemeen dat je kind leert over kleuren, vormen en effecten. En schilderen kan op papier, maar ook op de muur, een papieren bord of op een bestaand object. Influencer Kae Sutherland en haar dochtertje Loua geven houten dieren bijvoorbeeld een mooi kleurtje.

Doe samen een work-out

Dat lichaamsbeweging goed voor je is, kun je ze niet vroeg genoeg bijbrengen. Dus laat je kind voortaan niet iets anders doen als jij toe bent aan je work-out, maar werk je samen in het zweet. Zet een parkoers uit in de tuin of het park, ga samen touwtje springen, doe een wedstrijdje jumping jacks of oefen samen de zonnegroet. Saskia Weerstand geeft je hieronder alvast wat inspiratie.

Helpen met koken

Eten doen we elke dag. Maar waar komt al dat eten vandaan, en hoe kan het dat groente zacht wordt als je het kookt. Over eten valt zoveel te leren en kinderen vinden het enig om hun ouders te helpen bij het bereiden van de maaltijd. Het snijwerk wil je misschien nog niet aan ze overlaten maar kruiden plukken, producten aangeven en de timer aanzetten, is iets waar ze je prima bij kunnen helpen en veel van leren.

Haal de ouderwetse spellen van zolder

Sinds we in maart het nieuws kregen zo weinig mogelijk naar buiten te gaan, werden de ouderwetse legpuzzels met de dag populairder. En zeg nou zelf, samen puzzelen is toch ook heerlijk. Als je toch op zolder bent om die puzzel te halen, neem dan ook meteen Memory mee. Binnen, buiten, op de camping of thuis, een ouderwets potje Memory is altijd een gezellige geheugentrainer. Net als het spelletje ‘Ik ga op reis en neem mee’.

Doe een modeshow samen

Gevoel voor style kun je ze niet vroeg genoeg bijbrengen. Net als het besef dat iedereen zelf mag weten hoe die zich kleedt. Stel samen een outfit samen voor je kleintje en laat zoon of dochter daarna jou eens kleden, van top tot teen. Zo leren ze meteen dat een complete outfit niet alleen bestaat uit een mooie jurk, maar dat er ook iets onder moet. En erboven. Probeer verschillende kleuren, stylen en schoenen om het af te maken. Kijk hieronder hoe de kleine Otilia haar moeder in het roze steekt.

