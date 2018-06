Sprayen, verzorgen en klaar: tijd besparen in de ochtend doe je zo

Natuurlijk verlangen we allemaal naar een glad perzikhuidje. Dagelijks insmeren is daarom belangrijk, maar dit schiet er door tijdsdruk vaak bij in. Herkenbaar? Dat is vanaf nu verleden tijd! Met deze snelle body lotion spray, scoor jij in no time super gladde benen én ruik je ook nog eens heerlijk.

VIVA samen met Kneipp

Wist je dat de juiste spray verzorgend kan zijn, waardoor je huidconditie aanzienlijk verbetert? De body lotion sprays van Kneipp bevatten natuurlijke oliën en ingrediënten en zijn er in de varianten Silky Secret en Patchouli. De Silky Secret bevat verzachtende melkproteïnen en de Patchouli variant bevat naast kalmerende patchouliolie ook andere verzorgende oliën. Ze trekken beide supersnel in en laten geen witte film of plakkerig gevoel achter. En uiteraard bevatten ze geen minerale oliën en conserveringsmiddelen, want jouw huid verdient alleen het allerbeste.

Natuurlijk genieten

Kneipp ontwikkelt producten gebaseerd op de gezondheidsfilosofie van Sebastian Kneipp. In deze filosofie staan de vijf pijlers ‘water’, ‘planten’, ‘voeding’, ‘beweging’ en ‘balans’ centraal. Op basis hiervan wil Kneipp kwaliteitsproducten ontwikkelen die iets goed voor je doen en waar je eindeloos van kunt genieten, zodat je elke dag lekker in je vel zit. Dit alles met respect voor de wereld waarin wij leven.