Sta jij open voor anale seks? Zo begin je ermee!

Over anale seks wordt niet meer stiekem gefluisterd. We doen het meer én we praten erover, ook buiten de slaapkamer! Lijkt het jou spannend om ermee te experimenteren, maar weet je niet zo goed hoe te beginnen? Augustus is De Maand van de Anale Seks, hét moment om het bespreekbaar te maken en direct goed voorbereid van start te gaan.

VIVA samen met Willie.nl

Anale seks begint bij – cliché, maar waar – communicatie. Jij en je lover moeten het tenslotte allebei prettig vinden om te doen. Bij je schoonouders op de bank is misschien niet het juiste gespreksmoment, maar ’s avonds in bed of op de bank weet je vast wel een gaatje te vinden. Allebei nieuwsgierig? Dan kun je met de vinger voorzichtig beginnen met het verkennen van de back door. Omdat de anus niet uit zichzelf nat wordt, is glijmiddel een must. Gebruik zoveel als je zelf fijn vindt, het kan echt geen kwaad! Het glijmiddel van online erotiekshop Willie.nl is hier zelfs speciaal voor gemaakt.

Hou het hygienisch

Wil je het wel eens proberen, besteed dan wat extra aandacht aan de achterkant. Maak je anus goed schoon van tevoren. Dat doe je het beste met lauwwarm water en de doucheslang. Draai de douchekop eraf en maak het uiteinde van de slang goed schoon. Ontspan en breng de spuitmond dan voorzichtig een stukje naar binnen. Laat langzaam wat water in je anus stromen. Vervolgens kun je boven het toilet het water weer naar buiten laten lopen.

Geen samengeknepen billetjes, ontspan!

Klaar voor een volgende stap? Je hoeft als je het spannend vindt niet direct over te gaan tot penetratie. Het zal waarschijnlijk gek aanvoelen om voor het eerst iets in je anus te hebben. Om een beetje aan het gevoel te wennen, kun je eerst een buttplug gebruiken. Dat klinkt enger dan het is, echt! In het anaalplug pakket van Willie.nl zitten drie formaten buttplugs van ultrazacht, flexibel PVC, zodat je stap voor stap kunt voorbereiden op zijn penis.

Let’s go! But do it slow…

Als jullie samen toe zijn aan het echte werk, doe dan eerst een condoom om. De Safe Super Strong condooms van Willie.nl zijn extra sterk en daarmee ook geschikt voor anaal gebruik. Breng lekker ruim glijmiddel aan, probeer zoveel mogelijk te ontspannen en laat de penis beetje bij beetje naar binnen gaan. Vind je het niet meer prettig? Geef het aan! Het zal de eerste keer vast niet meteen geweldig zijn. Probeer het gewoon een volgende keer weer!

Vind jij jezelf een sekspert op dit gebied en is anale seks voor jou bekend terrein? Dat zou je nog verrassen! Bij online erotiekshop Willie.nl vind je alles om jouw seksleven nóg spannender te maken. Misschien is die buttplug ook wel iets voor hem?