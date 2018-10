Stem op jouw VIVA400-favoriet!

De enige echte VIVA400-lijst is bekend! Een lijst met daarop 400 inspirerende vrouwen die uitblinken in hun vakgebied. Welke talentvolle vrouw verdient volgens jou de VIVA400-award? Ga naar VIVA400.nl en stem op jouw favoriet!

Op donderdag 15 november reikt VIVA voor de elfde keer de VIVA400-awards uit. VIVA400 is hét platform en netwerk voor en door ambitieuze en ondernemende vrouwen die inspireren door wie ze zijn, wat ze doen en wat ze bereiken.

Op viva400.nl vind je de genomineerden in de volgende categorieën:

1. Creatieven

2. Knappe Koppen

3. Wereldverbeteraars

4. Krachtpatsers

5. Zakenwonders

6. NIEUW! Techtalenten

In de lijst staan vrouwen die het afgelopen jaar in de schijnwerpers stonden doordat ze bijvoorbeeld een geslaagd of uniek idee hadden, een succesvolle eigen business startten of een bijzondere prestatie neerzetten. Kortom: ambitieuze en succesvolle vrouwen die een verschil hebben gemaakt.

Tot en met 6 november kun je op je favoriet stemmen op VIVA400.nl. Je kunt één keer per categorie stemmen, dus in totaal zes keer. Op basis van de publieksuitslag kiest de deskundige jury per categorie een winnaar. Deze worden bekendgemaakt tijdens de feestelijke awarduitreiking op 15 november. Wegens groot succes is er ook dit jaar weer een publieksprijs voor degene met de meeste stemmen. Tijdens de feestelijke avond wordt ook de VIVA400 Visionista-award uitgereikt.

Hoofdsponsor: Renault

Sponsor categorie Techtalenten: Monsterboard