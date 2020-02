5x dit doet te strakzittend ondergoed met je

Het ziet er niet mooi uit én je voelt het zitten. Maar er zijn nog veel meer redenen om ervoor te zorgen dat je ondergoed de juiste pasvorm heeft. Te strak ondergoed…

1…geeft je lymfevaten niet genoeg ruimte

Ons lymfestelstel zorgt dat gifstoffen uit ons lijf worden gewerkt. Om dat te kunnen doen, moet onze lymfatische vloeistof zijn werk goed kunnen doen. Te strak ondergoed knijpt de lymfevaten dicht. Gevolg: een opstapeling afvalstoffen die je natuurlijk liever kwijt dan rijk bent.

2…kan voor darmklachten zorgen

Je darmen wil je te vriend houden, maar het is logisch dat je niet denkt dat strak ondergoed daar invloed op heeft. Dat is dus wél zo: hoe je middenrif beweegt is van groot belang voor hoe je spijsvertering werkt. Belemmer je die beweging, dan kun je buikpijn krijgen, of zelfs verstopt raken. Not worth it.

3…beperkt je in je ademhaling

Van een heel strakke beha worden wij sowieso niet heel relaxed, maar je gaat er ook nog eens slecht van ademen. Voel je je ingesnoerd, dan is de kans groot dat je niet diep genoeg inademt, wat kan zorgen voor te weinig zuurstof in je bloed.

4…maakt je huid niet blij

Iets wat je de hele dag op je huid draagt, heeft natuurlijk invloed op die huid. Of je ondergoed nou te strak of juist te los zit: je huidje wordt er niet blij van. Zit je beha niet strak genoeg dan krijg je frictie van het heen en weer schuiven, zit hij te strak dan schuurt hij. Zeker als het warmer weer wordt, en je begint te zweten. We krijgen het al warm van het idee.

5…vermindert je bloedsomloop

That's right: als de bandjes van je beha te strak zitten, kan je bloed niet helemaal zijn gang gaan. Met alle gevolgen van dien, zoals spanningshoofdpijn en zenuwpijn.

