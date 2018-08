Suzanne van Defensie: ‘als ik mijn werk niet doe, kan dit voor mijn collega in het veld soms grote gevolgen hebben’

Wanneer we solliciteren naar een nieuwe baan, vinden veel vrouwen ‘teamwork’ een zekere must. Zelfstandig successen behalen voelt natuurlijk retegoed. Dat zal niemand ontkennen. Maar hoe fijn is het als je een gezamenlijk doel hebt en hier samen voor gaat, no matter what? Een werkgever die niet 123 in je opkomt, maar waarbij dit aspect hoog in het vaandel staat, is Defensie. Hoe ziet teamwork eruit binnen zo’n grote organisatie? We vroegen het Suzanne van Opstal, campagnemanager bij Defensie.

VIVA samen met Defensie

Een goed georganiseerde samenwerking zorgt er niet alleen voor dat er betere resultaten worden geboekt; het zorgt ook voor betrokken medewerkers, betere prestaties en voor meer plezier in je werk en op de werkvloer. In weinig andere (grote) organisaties staat kameraadschap zo hoog in het vaandel als binnen Defensie. Dat is ook niet zo vreemd, want in het bijzondere werk van Defensie moet je blind kunnen vertrouwen op de man of vrouw naast je. En andersom.

Samen is leuker dan alleen

Suzanne van Opstal vertelt: ‘teamwork is een van de belangrijkste zaken bij Defensie. Dit leer je al tijdens je opleiding. Daar wordt diep ingegaan op het naar elkaar luisteren en begrijpen wat er gezegd wordt. Vervolgens moet je samen de opdracht uitvoeren. In je eentje red je het niet en bovendien: anderen hebben je nodig! Je bent als het ware een schakel in een keten en als die schakel niet goed aan elkaar zit, dan valt die keten uit elkaar. Dat is dus bij ons werk ook zo. Samen moet je de klus klaren. Als ik mijn werk niet doe, kan dit voor een ander grote gevolgen hebben. Stel je voor dat ik tijdens een missie of oefening mijn werk niet op orde heb, dan kan dat zelfs een potentieel gevaar zijn voor mijn collega. Mijn logistieke collega’s van de luchtmacht op vliegbasis Eindhoven zorgen er bijvoorbeeld voor (soms dag en nacht) dat bepaalde wapens, munitie en voedsel op tijd getransporteerd worden naar missiegebied. Doen ze dit niet, dan zitten de eenheden daar zonder de noodzakelijke spullen en kunnen zij hun werk niet uitvoeren.’

Suzanne: ‘Ook in je dagelijks leven heb je veel baat bij samenwerken! Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop je duidelijk zaken overbrengt of hoe je met mensen omgaat. Ik schrik er nu niet meer van terug om met wildvreemden te moeten praten of werken, het komt altijd wel goed. Ik ben er trots op dat ik dat bij Defensie geleerd heb en het heeft mij veel gebracht.’

