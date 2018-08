Suzanne van Defensie: ‘Ik zou niet willen stilstaan; ik wil beter worden, groeien’

Zelfontwikkeling: voor de meesten een element dat niet mag ontbreken op hun wensenlijstje voor die droombaan. Willen we gemotiveerd en enthousiast blijven in ons werk, dan is het belangrijk dat we blijven leren en hier ook de mogelijkheid toe krijgen. Een organisatie waarbij zelfontwikkeling veel aandacht krijgt, is Defensie. Suzanne van Opstal, campagnemanager van Defensie laat ons zien waarom dit zo belangrijk wordt gevonden.

Suzanne van Opstal vertelt: ‘bij Defensie is het blijven leren en jezelf ontwikkelen een belangrijk aandachtspunt. Je begint bij Defensie altijd met een militaire opleiding. Hier leer je al om op een bepaalde manier te denken en te handelen. Daarna leer je in de loop der jaren altijd bij. Of dat nu in je eigen vakgebied is of juist iets uit een ander vakgebied. Ook zijn er mogelijkheden om een opleiding te volgen naast je werk. Dit komt in alle beroepen binnen Defensie voor, want het is de bedoeling dat je na een aantal jaar zodanig groeit dat je een hogere rang krijgt met meer verantwoordelijkheid. Daarbij hoort de nodige kennis en kunde. Er is geen enkel beroep waar je bij Defensie blijft hangen op een bepaald niveau.’

Uit onderzoek van Rotterdam School of Management (RSM) in samenwerking met de Stichting Topvrouwen Nederland en Career Openers blijkt dat als topvrouwen carrièrebeslissingen moeten maken, zelfontwikkeling een dominant thema is. De motivatie voor een bepaalde baan wordt bij deze vrouwen bijvoorbeeld minder bepaald door geld, functietitel, of status, maar vooral door de mogelijkheid zichzelf te kunnen blijven ontwikkelen. Topvrouwen willen constant nieuwe dingen leren en genoeg uitdaging krijgen op het werk. Zij kiezen daarom banen uit die vooral goed zijn voor hun zelfontwikkeling. Deze zelfontwikkelings-motieven helpen hen om minder snel te worden gedemotiveerd bij tegenslag. Ook interessant: vrouwen die het meest gericht zijn op zelfontwikkeling, blijken gelukkiger te zijn met hun baan ten opzichte van vrouwen die meer gefocust zijn op salaris en status.

Suzanne: ‘Ik vind het belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. Het is voor mij een uitdaging om nieuwe dingen te leren en te ontdekken, of dat nu over mezelf of werkinhoudelijk is. Ik zou niet willen stilstaan. Ik wil beter worden, groeien. Bij Defensie heb ik dat gevonden. Want eigenlijk is elke dag hier een uitdaging en zie ik altijd wel nieuwe dingen die ik nog niet wist. Dat is mooi.’

