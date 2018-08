Suzanne van Defensie: ‘We stellen nooit ons eigen belang voorop’

Is het helpen van anderen voor jou een belangrijke drijfveer in een baan? Je bent niet de enige.. Veel vrouwen vinden het van belang om van betekenis te zijn in hun werk. En dat snappen wij maar al te goed. Want hoe fijn is het als je een vette baan hebt, je er goed voor betaald krijgt én je ook nog eens een steentje bijdraagt aan een veiligere en vreedzamere wereld. Een werkgever waarbij dit het geval is, is Defensie. Suzanne van Opstal, campagnemanager bij deze organisatie vertelt ons er alles over.

Viva samen met Defensie

Steeds meer mensen letten bewust of onbewust op de betekenis van het werk, product of de dienst bij het zoeken naar een nieuwe baan. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat maar liefst twee van de drie jongeren de keuze voor bepaald werk grotendeels laat afhangen van betekenisgeving. Dit heeft ermee te maken dat betekenisvol werk mensen gedreven maakt en omdat het de bindende factor is voor samenwerking. Je weet immers waarvoor je het samen doet. Volgens Suzanne van Opstal is het helpen van anderen niet weg te denken bij Defensie. ‘Eigenlijk speelt het helpen van anderen in elk beroep binnen Defensie een belangrijke rol. Wij hebben elkaar nodig dus in elke functie ben je bezig met helpen. Bovendien; als je op uitzending gaat, dan maakt het niet uit wat je achtergrond is. Je kunt namelijk altijd in een situatie terechtkomen, waarbij je ingezet wordt voor noodhulp. Kijk bijvoorbeeld maar naar Sint Maarten. Daar hebben diverse mensen geholpen: van de bouwvakkers van Defensie die hielpen met de wederopbouw tot infanteristen, verpleegkundigen en mensen van de logistiek. Je helpt waar je kan helpen; al is het met ‘t uitdelen of regelen van water of het geruststellen van mensen. Maar echt de dagelijkse zorg voor eigen personeel heeft onze (sociaal)medische dienst. Daar hebben we artsen, tandartsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en geestelijk verzorgers. Zij zijn echt dagelijks bezig met zorg bieden.’

Alle beetjes helpen

Suzanne vertelt: ‘maar van betekenis zijn in een breder perspectief is ook belangrijk. Je leeft tenslotte niet alleen op deze wereld. Sommige mensen hebben het minder goed getroffen dan wij hier in Nederland en die wil je helpen. Als dat dan kan door veiligheid of noodhulp te bieden, dan heel graag. Ik voel me er een gelukkiger mens door. Elkaar helpen zit erg ingebakken in onze cultuur. Een militair zal ook nooit schuwen om hulp te bieden waar hij of zij kan, ook in privétijd. Dat vind ik zo mooi om te zien. Vaak komt het erop neer dat we nooit ons eigen belang voorop stellen maar altijd zullen ingrijpen.’

Suzanne: ‘Ik vind het heel mooi dat het werk bij Defensie betekenisvol is. Ik werk in een organisatie die overal ter wereld werkt en zo de wereld een stukje veiliger probeert te maken. En dat voel je eigenlijk elke dag. Ik ben er trots op dat ik deze bijdrage ook kan en mag leveren.’

Meer weten over de mogelijkheden bij Defensie?



Wereldwijd werken aan vrede en veiligheid: dat is de dagelijkse missie van Defensie. De militairen die bij Defensie werken, zijn mannen én vrouwen die daaraan willen bijdragen. En daar komt veel meer bij kijken dan alleen de gevechtstroepen. Bij Defensie kun je allerlei talenten kwijt die je misschien niet zou verwachten. Nieuwsgierig? Ontdek hier alles over de taken die je bij Defensie als vrouw kunt vervullen.