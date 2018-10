De carrièreswitch van Suzanne: ‘Eind twintig en dan ineens feestjes gaan organiseren? Mijn ouders zagen me aankomen’

Suzanne van Kooij (30) besloot de sprong in het diepe te wagen en de juridische wereld te verlaten om iets heel anders te gaan doen.

Tekst Eve Tomaszewski | Beeld Neeltje de Vries

Baan: freelance event producer en online marketingmanager.

Salaris voor en na crossover: Van € 2500 naar gemiddeld € 1750 netto in de maand.

Grote droom

‘Het was altijd mijn droom om rechter te worden. Om te kunnen solliciteren naar die baan heb je maatschappelijke werkervaring nodig, dus ben ik na mijn studie rechten op de Erasmus Universiteit aan de slag gegaan als docent. Na twee jaar werd duidelijk dat ik daar niet kon blijven werken. Binnen de universiteit is het moeilijk een vast contract te krijgen voor onderwijsfuncties. De focus ligt voornamelijk op onderzoek en dat wilde ik niet.’

Voldoening

‘Ik vond het best klote, want wat nu? Ik was negenentwintig en had ineens geen baan meer. Maar ik wist ook dat dit het moment was om in het diepe te springen. Ik had geen koophuis, geen kinderen en zat verder ook nergens aan vast. Naast mijn werk hield ik een blog over mode en lifestyle bij en ik vond het heerlijk om festivals en clubs te bezoeken. In mijn vrije tijd organiseerde ik weleens feestjes en de voldoening die ik daarvan kreeg, kreeg ik nooit van mijn juridische werk. Ik wist dat dit was wat ik wilde doen, maar ik vond het ook eng. Eind twintig en dan ineens feestjes gaan organiseren? Mijn ouders zagen me aankomen. Ik kreeg van hen ook behoorlijk wat kritische opmerkingen. Of ik er wel goed aan had gedaan en of ik het niet zonde vond? Leeftijdsgenoten vonden het juist cool en ook een logische carrièreswitch, want de interesse was er altijd al en ik kon goed organiseren.’

Rotklusjes

‘Ik had al wat contacten en ben met veel mensen gaan koffiedrinken om te netwerken. Ik moest onderaan beginnen en dat betekende ook dat ik rotklusjes moest doen. Als event producer ben je altijd de laatste die nog aan het werk is. Je moet opruimen en dingen sjouwen. Vroeger had ik vastomlijnde ideeën over waar ik op een bepaalde leeftijd zou moeten zijn. Ik had er best moeite mee dat ik die ideeën opzij moest zetten. Mijn inkomen ging ook achteruit. Ik kon niet meer om de haverklap het terras op of naar een festival. Maar als ik mezelf op dat soort momenten de vraag stelde of ik weer juridisch werk wilde gaan doen, was het antwoord altijd nee.’

Hartstikke blij

‘Als je productie doet van events, komt daar meer bij kijken dan alleen het uitvoerende gedeelte. Zeker bij kleine bedrijven met een klein team. Dan doe je een beetje van alles, maar dat vind ik juist leuk. Naast het organiseren en produceren van events ben ik mijn diensten gaan uitbreiden met online marketing. In loondienst werken is veilig en als zzp’er moet je knokken, maar het heeft me veel vrijheid en geluk gebracht. Ik vind het heel fijn om mijn eigen tijden te bepalen. Ik zit vol ideeën en mijn klanten zijn hartstikke blij. Op dat laatste ben ik heel trots, omdat ik geen ervaring had. In de toekomst wil ik overal ter wereld waar internet is, kunnen werken als online marketingmanager en daarnaast events blijven organiseren.’

Ook toe aan een carrièreswitch? Kies dan de auto die daarbij past: de Renault Captur, een van de crossovers van Renault. Via Private Lease bereikbaarder dan ooit. Kijk op renault.nl/viva400

Dit artikel is afkomstig uit VIVA-43. VIVA400 is powered by Renault Captur.