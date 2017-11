Fiona Hoogervorst (27) werkte acht jaar in de gehandicaptenzorg, maar kwam erachter dat haar passie ergens anders ligt. Door coach Karin Holster (31) van Tempo-Team werkte ze stap voor stap naar een nieuwe droombaan toe. Fiona: ‘Ik ben nu opticien! Mijn carrièreswitch bleek de beste keuze ever.’

VIVA samen met Tempo-Team

Wat is je belangrijkste carrièreles tot nu toe?

“Heel cliché, maar: mijn gevoel volgen. Daardoor heb ik uiteindelijk die baan gevonden, waardoor ik weer met plezier naar mijn werk ga. Ik werkte acht jaar in de gehandicaptenzorg. Een mooi en dankbaar vak, maar ook zwaar. Ik werkte op verschillende afdelingen, maar nergens was ik écht op m’n plek. Ik heb dat een tijd voor mezelf ontkent. Dacht: joh, stel je niet aan, dat gevoel gaat wel weer over. Tot ik er op een gegeven moment letterlijk aan onderdoor ging. Ik kwam thuis te zitten: opgebrand en moe. Na het re-integratietraject gebeurde dit helaas weer. Pas toen realiseerde ik me dat ik serieus moest nadenken over een carrièremove.”

Hoe kwam je erachter waar je talenten liggen?

”Mijn werkgever stuurde me naar de coaches van Tempo-Team, met wie ik een traject inging. Ik kreeg persoonlijkheidstesten, competentietesten en later ook sollicitatietrainingen. Ik moest nadenken over vragen als: wat vind je belangrijk in een baan? Houd je van competitie onderling of hecht je meer waarde aan samenwerking? Heb je het nodig om continu uitgedaagd te worden of heb je liever meer continuïteit? Hecht je veel waarde aan de sfeer op een werkplek? Stuk voor stuk belangrijke vragen die ik meenam in m’n zoektocht naar ander werk.”

Welk advies bleek de gouden tip?

”Zoek vacatures die je aanspreken en analyseer die vervolgens goed. Waarom spreekt de functie je aan? Is het de baan of meer de organisatie? Wat wordt er van je gevraagd? Beschik je over de competenties of moet je nog dingen leren? Ik belde verschillende bedrijven om inhoudelijke vragen over de baan en de sector te stellen. Uiteindelijk bleef er één vak hangen: dat van opticien.”

Totaal iets anders. Hoe heb je je omgeschoold?

”Ik had werkelijk geen idee hoe ik zou moeten switchen. Sterker nog: ik had dan wel een bril, maar voor de rest wist ik niet wat het vak inhield. Dat dat niet erg is en dat je veel kunt leren als je echt iets wil, leerde ik van m’n coaches. Nadat we samen hadden gekeken of mijn carrièremove haalbaar was en of er ook toekomst in de baan zat, maakten we een plan van aanpak. Ik liep enkele dagen mee bij verschillende opticiens. Om vragen te stellen, te kijken wat er gebeurde op een dag en te besluiten of het een baan was waar ik echt energie van kreeg. Dat bleek het geval. Ik ben een opleiding gaan volgen en het mooie is dat ik inmiddels werk op de plek waar ik mijn eerste dag heb meegelopen.”

Wat raad je anderen aan die twijfelen over hun baan?

”Als je niet weet wat je wilt, ga eens serieus rondkijken. Kijk op vacaturesites, maar kijk vooral ook naar vrienden, kennissen en familie: wat spreekt je aan in hun baan? Wat houdt dat werk dan precies in? Kun je het leren? Beschik je over de juiste competenties? Plan ook een meeloopdag in. Voelt het goed? Ga er dan voor. Ook ik had dit jaren eerder moeten doen!”

5 tips om erachter te komen waar je talenten liggen

Kijk naar waar je energie van krijgt

Laat financiële verplichtingen (tijdelijk) even los

Onderschat jezelf niet

Praat met familie en vrienden

Doe een competentietest

Wil je hulp of meer inzichten voor een carrièreswitch? Ga naar de website van Tempo-Team voor meer informatie.