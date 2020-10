Dit is waarom er een taboe ligt op het vragen van financiële hulp

Geldzorgen geven veel stress, helemaal als je kinderen hebt. Hulp vragen kan die stress verlichten, maar juist dat vinden veel mensen ontzettend moeilijk. En dit is waarom.

VIVA samen met VriendenLoterij

Schaamte

Met stip op 1. Bijna iedereen die geldzorgen heeft en de eindjes moeilijk aan elkaar kan knopen, schaamt zich hiervoor. ‘Jongens, ik zit financieel aan de grond’ is niet iets wat je even op tafel gooit tijdens een verjaardagsborrel. Het voelt als falen. We leven in een maatschappij waarin successen tonen de norm is geworden en we onze zwaktes liever onder de radar houden. Maar die schaamte zorgt voor nog meer stress en erger, een sociaal isolement. Hiske van de Heuvel, voorzitter van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst, ziet het als haar grootste missie om de schaamte eraf te halen. ‘Het allerbelangrijkste is dat ouders er gewoon voor uit durven komen dat hun zoon of dochter niet naar de sportclub kan. Ik maak altijd op een positieve manier duidelijk dat er hulp voor deze kinderen is. Zo haal je de schaamte eraf.’

Nederlanders zijn zelfredzaam of willen dat graag zijn

Veel Nederlanders zijn grootgebracht met het idee dat je nooit je hand op moet houden. We zijn een zelfredzaam volk en denken dat we onze problemen zelf wel kunnen oplossen. Hulp vragen doen we niet zo snel. Maar hoe langer je wacht met hulp vragen, hoe verder je in de problemen komt. Hiske zegt hierover: ‘In 99% van de gevallen zeggen mensen die bij ons terechtkomen: als ik dit had geweten, had ik veel eerder bij jullie aangeklopt’.

Je wilt anderen niet opzadelen met jouw problemen

In het verlengde van die zelfredzaamheid ligt de gedachte dat je anderen niet wilt opzadelen met jouw problemen. ‘Ouders vinden het zelfs al lastig hun eigen ouders te vragen om bij te springen’, laat Hiske weten. We voelen ons snel bezwaard. Iedereen heeft immers wel wat en er zijn vast mensen die het financieel nog veel moeilijker hebben, is vaak de gedachtegang. Maar de meeste mensen vinden het juist fijn als ze een ander kunnen helpen. En organisaties zoals Stichting Leergeld willen het wel van de daken schreeuwen dat ze ouders met kinderen bijstaan.

Hulp vragen is lastig

Vooral als je het jarenlang goed hebt gehad, is hulp vragen moeilijk. Maar na een scheiding of door werkloosheid, kan je financiële situatie er snel heel anders uitzien. Als je een bepaalde levensstandaard gewend bent met alle kosten die daarbij horen, is het lastig en heel pijnlijk om daar binnen afzienbare tijd afscheid van te moeten nemen. Daar zul je zelf al enorm aan moeten wennen en dit toegeven aan anderen gaat nog een stapje verder.

Voor weer een andere groep is hulp vragen letterlijk moeilijk omdat ze analfabeet zijn. ‘Dan zijn wij langs geweest maar blijft die aanvraag liggen omdat ze hebben verdoezeld dat ze niet kunnen lezen en schrijven. Je verbaast je erover hoe groot dit percentage is’, vertelt Hiske.

Samen voor alle kinderen

Zoals Stichting Leergeld waar Hiske werkzaam is, zijn er nog meer goede doelen die kinderen bijstaan die opgroeien in armoede. Onder de naam Samen voor alle Kinderen (Sam&) hebben Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job de handen ineengeslagen. Ouders en tussenpersonen, zoals leerkrachten en schuldhulpverleners, kunnen op samenvoorallekinderen.nl een aanvraag doen voor meerdere voorzieningen die de organisaties bieden. Zoals de contributie voor de sportclub betalen, bijdragen in de kosten voor schoolspullen of ervoor zorgen dat kinderen een dagje uit kunnen. Samen hopen deze organisaties nog meer kinderen te bereiken die opgroeien in armoede.

Een eerlijke kans voor álle kinderen in Nederland. Daar gaan we voor!

De VriendenLoterij steunt Sam& tijdens de VriendenLoterij Bingo. Van elk verkocht lot gaat minimaal 40% naar kinderen die opgroeien in armoede in Nederland. Zodat zij net als andere kinderen mee kunnen doen. En jij kan eenvoudig je steentje bijdragen door mee te doen aan de VriendenLoterij Bingo. Met je lot maak je iedere week kans op fantastische prijzen en steun je tegelijkertijd Sam&. Dubbele winst.

Ga naar vriendenloterij.nl/samen en speel nu mee.