‘Te druk? Niet als ik ‘oma’ minder eenzaam kan maken’

Fleur (38) bezoekt om de twee weken het verzorgingstehuis bij haar in de buurt. Daar drinkt ze op woensdagavond een paar koppen thee met ‘oma'(92). ‘Zo noem ik haar tenminste. We kletsen heel wat af op zo’n avond!’



“Zelf heb ik al jaren geen opa’s en oma’s meer”, vertelt Fleur van de Pol. “En dat miste ik best wel. Die mooie gesprekken vol anekdotes van vroeger, met thee en een koekje. Bij toeval stuitte ik via Match van het Ouderenfonds op een oproepje. Een kleindochter zocht voor haar oma iemand die af en toe eens langs wilde gaan. Overdag gaat het prima met haar en krijgt zo ook regelmatig bezoek. Maar vooral de lange avonden vallen haar zwaar, zeker in de winter als het vroeg donker is.”

Aanleunwoning

“Nu ga ik om de woensdagavond bij ‘oma’ op de thee. Daar kijken we inmiddels beide naar uit. We kletsen heel wat af. Afgelopen week vertelde ze over haar bruiloft. Oma was bijna 60 jaar getrouwd! Die verhalen van vroeger zijn prachtig. Nog maar kortgeleden verloor ze haar dochter en ook haar man. Toen ze daarna moest verhuizen naar een aanleunwoning in een dorp verderop viel dat haar erg zwaar. Gelukkig gaat ze binnenkort weer terug naar haar geboortedorp waar ze 91 jaar woonde. Daar wonen nog een paar bekenden.”

Veel voldoening

“Natuurlijk had ik in het begin ook m’n twijfels of ik dit vol kan houden. Ik heb een gezin met twee kleine kinderen en een parttimebaan. Maar omdat het ’s avonds kan gaat het prima. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van doen. We hebben het allemaal druk. Maar als je echt wilt helpen, is er altijd wel een manier te vinden. Bovendien brengt het me zoveel om dit voor een ouder iemand te doen. Het geeft voldoening. Veel ouderen zijn eenzaam, verschrikkelijk toch. Hun hele leven stonden ze klaar voor anderen, nu is het onze beurt!”

Samen winnen we het van eenzaamheid

