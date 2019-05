Test jezelf: herken jij een vaginale schimmelinfectie?

Meer dan de helft van alle vrouwen krijgt er in haar leven mee te maken: vaginale schimmelinfectie. Dat klinkt eng, maar het komt dus vaker voor dan je denkt. Zeker tijdens een antibioticakuur of als je vagina vaak of te grondig wast met zeep kun je last krijgen van schimmel. Herken jij de 3 belangrijkste symptomen?

1. Vervelende jeuk

In een gezonde vagina komen schimmels en bacteriën voor. Als het goed is, is er een natuurlijke balans. Dit natuurlijke evenwicht tussen bacteriën en schimmels kan door verschillende omstandigheden verstoord worden. Bijvoorbeeld door het gebruik van medicatie of hormoonschommelingen. Schimmels krijgen de overhand en de kans bestaat op een vaginale schimmelinfectie.

Als je last hebt van een vaginale schimmelinfectie, is jeuk vaak een van de klachten. Gelukkig kun je een vaginale schimmelinfectie (zonder recept) behandelen met de zachte capsule van Canesten Gyno. Ook kan je een crème gebruiken om de uitwendige vaginale jeuk wat te verlichten.

2. Een branderig gevoel

Een verstoorde balans van goede en slechte schimmels in je vagina veroorzaakt vaak een branderig gevoel. Ook je schaamlippen zijn dan vaak rood en opgezwollen.

Heb je een branderig gevoel én jeuk? Dan is er een grote kans dat je last hebt van een vaginale schimmelinfectie.

3. Witte (geurloze) afscheiding

Vaginale afscheiding is heel normaal. Sterker nog: het is belángrijk. In je afscheiding zit melkzuur en afgestoten slijmvlies. Dit zorgt ervoor dat je vagina beschermd wordt tegen ziektekiemen. Wanneer je last hebt van een vaginale infectie kan je afscheiding ongewoon worden, bijvoorbeeld door de hoeveelheid (veel meer dan normaal) of de geur. Belangrijk om te onthouden is dat je een vaginale schimmelinfectie kunt herkennen aan witte, geurloze afscheiding, die je kunt behandelen met een crème of zachte capsule van Canesten Gyno.

Twijfel je nog over je symptomen?

