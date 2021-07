Thuiswerken. Zo doen Dana en Elske dat.

Thuiswerken is door corona de normaalste zaak van de wereld geworden. Maar hoe doen we dat nou allemaal en hoe blijven we gemotiveerd? Freelance marketingcommunicatiespecialist Dana (40) en ondernemer Elske (42) gingen er over in gesprek.

Dana doet al vanaf het begin van de corona-uitbraak bijna al haar opdrachten vanuit huis. Ze heeft twee kindjes en kreeg dus ook met thuisonderwijs te maken. Elske werkte voor de pandemie ook al vanuit huis maar niet fulltime, zoals nu. Ze heeft een jong en klein team (ze zijn met z’n drieën) voor zich werken dus contact onderling is heel belangrijk.

Dana: ‘Was het voor jou erg omschakelen toen we tijdens de eerste lockdown ineens allemaal thuis moesten werken?’

Elske: ‘Sinds ik ondernemer ben, heb ik een kantoor. Ik ben daarom wel echt gewend naar kantoor te gaan maar werkte ook zeker wel eens vanuit huis.’

Dana: ‘Ik begon aan een nieuwe klus midden in de periode dat we allemaal zoveel mogelijk moesten thuiswerken. Dat is wel even pittig omdat je de mensen en de systemen niet kent. Ik ben toen een paar dagen naar kantoor geweest om ingewerkt te worden en deed daarna alles vanuit huis. En dat beviel me eigenlijk meteen goed. Vervolgens had ik een klus bij m’n oude werkgever dus daar kende ik alles al. We konden daar op een gegeven moment weer langzaam afwisselend naar kantoor als we wilden. Je moest je dan van tevoren aanmelden zodat ze het overzicht hielden en het niet te druk werd op kantoor.’

Elske: ‘Was het dringen voor een plekje op kantoor?’

Dana: ‘Het zijn wel altijd dezelfde mensen die graag naar kantoor willen. Dat merk ik bij mijn huidige klus ook weer. Een deel van de mensen wil niks liever dan naar kantoor en een deel heeft zoiets van: laat mij maar lekker thuiswerken. Het zijn toch veelal de extroverte types die graag naar kantoor komen.’

Elske: ‘Bij ons is dat juist andersom. Mijn medewerker is een echte introvert maar vindt het juist fijn om naar kantoor te komen. Niet om de hele dag te kletsen en te overleggen, maar gewoon om mensen om zich heen te hebben.’

Dana: ‘Zit jij in het kamp voor of tegen thuiswerken?’

Elske: ‘Wij helpen bedrijven met het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van wagenpark en mobiliteit. Dus ik ben natuurlijk pro thuiswerken en ben heel blij dat thuiswerken nu geaccepteerd is geraakt. Je moet het gewoon goed regelen en ook aan teambuilding doen.’

Dana: ‘Wat vind je het allergrootste voordeel?’

Elske: ‘Het feit dat we de lucht minder vervuilen en minder olie verbruiken is voor mij het grootste voordeel van de nieuwe thuiswerkcultuur. Verder vind ik het voor de werknemer fijn dat je flexibeler bent en voor mij als werkgever vind ik het een groot voordeel dat ik beter kan nadenken over hoe ik mijn kantoorruimte inzet. Wat ik ook leuk vind, is dat ik mijn man veel vaker spreek. En ik maak ook wat meer van zijn leven mee nu.’

Dana: ‘Voor mij is die flexibiliteit inderdaad een groot voordeel, en het feit dat ik mijn dag zelf in kan delen. Zes uur ‘s ochtends beginnen, een uur hardlopen tussen de middag, even naar de bakker, het kan allemaal. En het niet bestaan van reistijd vind ik ook fantastisch. Ik was gemiddeld 1,5-2 uur onderweg. Die tijd besteed ik liever aan mijn opdrachtgever of gezin. De netto werktijd is een stuk groter geworden. En je bent vrij te werken waar je maar kunt. Verder ben ik weinig dingen tegengekomen waarvan ik dacht: dit was echt veel handiger geweest op kantoor. Behalve als we een grote presentatie hebben bij een klant. Dan is het wel fijn dat je samen even de puntjes op de i kunt zetten.’

Dana: ‘Ervaar jij ook nadelen?’

Elske: ‘Het enige nadeel vind ik dat de drempel om de wat minder benaderbare mensen te bellen vanuit huis nog groter is. Even bij iemand binnenlopen ervaar ik als makkelijker.’

Dana: ‘Voor mensen die daar gevoelig voor zijn kan het denk ik echt een valkuil zijn dat je maar doorwerkt. Je moet op een gegeven moment echt die laptop dichtklappen en de werkdag afsluiten. Want je kan niet de hele dag aan staan.’

Elske: ‘Zodra ik mijn laptop dicht doe en desktop aan, ben ik in privémodus. Maar dat moet je wel heel bewust organiseren. ‘

Elske: ‘Vind jij je wereld klein geworden?’

Dana: ‘Zeker als het heel druk is, kan het zomaar gebeuren dat ik de hele week nauwelijks buiten kom, behalve om m’n kinderen naar school te brengen en weer op te halen. Dus ik moet mezelf wel dwingen om even rustpunten in te plannen of een ommetje te doen.’

Elske: ‘Ik pak die momenten liever pas aan het eind van de dag maar ze zijn wel essentieel.’

Dana: ‘Hoe zorgen jullie dat jullie met elkaar in verbinding blijven op werk?’

Elske: ‘We bespreken sowieso elke ochtend waar we staan en wat we die dag gaan doen. Voor de rest is het redelijk eenvoudig met z’n drieën. Drie keer in de week spreken we elkaar als team en twee keer 1-op-1.’

Dana: ‘Ik vind afscheidsborrels wel heel treurig. Dan heb je ergens heel lang gewerkt en verlaat je het bedrijf met een ongemakkelijke online borrel. Dat is zo anders dan een fysiek afscheid.’

Elske: ‘Ja, maar die verplichte verjaardagen en afscheidsborrels op grote kantoren waren vroeger ook niet per se feest.’

Elske: ‘Hoe doe jij dat met je kinderen?’

Dana: ‘Wij hadden het geluk dat we onze werkdagen op elkaar af konden stemmen en opa en oma een dag per week konden oppassen. Daardoor konden we allebei ons werk blijven doen zonder heel intensief onderwijs te moeten geven. Op de dagen dat ik wel thuiswerkte en de kinderen les hadden, ging het ook best soepel. Ik had ook wel de mazzel dat mijn oudste dochter het allemaal heel interessant vond om op haar kamertje de les van juf te volgen. Ze kwam dan wel eens wat vragen maar was voor de rest heel zelfstandig. En als ze wel even onrustig waren of binnen kwamen lopen terwijl ik in een video call zat, was daar ook begrip voor. In die zin hebben we de menselijke kant van elkaar wat beter leren kennen in deze periode.’

Elske: ‘Ben jij productiever sinds je thuiswerkt?’

Dana: ‘Zeker! Vooral omdat je die chit chat met collega’s niet meer hebt. De uren die ik achter m’n laptop zit, ben ik continu aan het werk, op een appje tussendoor hier en daar na. En ik denk dat online meetings ook veel efficiënter zijn, want mensen zijn dat gestaar naar hun scherm zat. De overlegtijd wordt beter benut. Maar dat betekent wel dat het allemaal veel zakelijker en op de inhoud wordt.’

Dana: ‘Wat was jouw gevoel toen het nieuws naar buiten kwam dat we weer meer naar kantoor mogen?’

Elske: ‘Ik hoop echt dat ze vanuit de overheid of grote bedrijven blijven aansturen op thuiswerken. Er staan alweer zo veel files. Ik zie graag dat de verhouding thuiswerken – kantoor in het voordeel van thuiswerken uitvalt.’

Dana: ‘Dat heeft ook mijn voorkeur. 1 of 2 dagen naar kantoor is voor mij eigenlijk wel de max. Ik ben heel benieuwd hoe werkgevers daar mee omgaan straks. Ik denk wel dat het vertrouwen in werknemers is gegroeid in deze tijd. De meeste mensen doen gewoon hun werk, ook al laat je ze vrij.’

Thuiswerktips van Dana en Elske

Ga af en toe even je huis uit en bouw dat momentje van rust in de buitenlucht in.

Verzin een ritueel voor jezelf om de werkdag echt af te sluiten.

Maak gebruik van het feit dat je overal kunt werken.

