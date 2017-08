Dag saaie muur: zo doe je dat!

Toe aan een upgrade? Zo gepiept, met een simpel likje verf, een paar hangende bloembakken of wat fotolijstjes.

Kiek dan

Niks leuker om naar te kijken dan je eigen foto’s. Dus duik in je Facebook- en Instagram-feed, diep je allermooiste vakantiekiekjes op en hang ze ingelijst aan één muur in je woonkamer. Ook leuk: een eregallerij met foto’s van familie en vrienden. Mix en match er qua lijstjes gerust op los. Hoe meer verschillende kleuren en vormen, hoe beter.

Spiegeltje, spiegeltje…

Het maakt je kamer lichter, ruimer én is ook nog eens superhandig voor een laatste outfitcheck voordat je de deur uit gaat. Ja, een muur vol spiegels is een goed idee. Dat kunnen losse spiegels zijn in verschillende formaten en materialen. Of plaats een grote staande spiegel, waarin je jezelf helemaal kunt zien.

“Ceilings must always be considered. They are the most neglected surface in a room.”

Albert Hadley

Groen doen

Ook binnen kun je je groene vingers laten wapperen. Hot op dit moment is de verticale tuin, en die creëer je met plantenbakken die geschikt zijn om aan de muur te hangen. De voordelen: het ziet er leuk uit, bespaart ruimte en is ook nog eens goed voor je, want planten zuiveren de lucht. Shop bijvoorbeeld bij merken als Umbra en VertiPlants.

No paint, no gain

Een andere, relatief goedkope manier om je huis te pimpen, is door je muren van een likje verf of stuk behang te voorzien. Voor een kleine accentwand kun je voor een opvallender kleur gaan, grote oppervlakken vragen vaak om een lichte tint. Geen zin om de hele wand aan te pakken? Beplak of schilder een of meer panelen.

