Deze tips helpen je om minder geld uit te geven zónder leuke dingen te missen

Een mooi jurkje voor dat feestje, gezellig uiteten met je beste vriendin, een weekendje weg met je lover: de leuke dingen in het leven zijn nooit gratis. Helaas. Maar als je misschien ooit groter wil gaan wonen, een verre reis wil maken of een auto wil kopen, is het wel superhandig als je een spaarpotje achter de hand hebt. Hoe doe je dat, zonder leuke dingen te missen?

Viva samen met Aegon

Minder geld uitgeven zonder te besparen op de dingen waar je het meest van geniet is lastig, want je wil je sociale leven niet op een laag pitje zetten. Loop daarom je uitgaven eens langs en kijk of je een bepaald patroon herkent. Déze tips helpen je om minder geld uit te geven.

Boodschappen duur? Op boodschappen kun je gemakkelijk besparen. Daar kun je simpel op besparen door naar een goedkopere supermarkt te gaan. Of door je groente en fruit op de markt te kopen. Het helpt ook om in één keer boodschappen voor de hele week te doen. Als je minder vaak naar de supermarkt gaat, zal je minder impulsaankopen doen. En niet te vergeten: ga nooit met een lege maag naar de supermarkt. Als je met honger boodschappen doet, stop je je winkelmandje waarschijnlijk een stuk voller.

Op boodschappen kun je gemakkelijk besparen. Daar kun je simpel op besparen door naar een goedkopere supermarkt te gaan. Of door je groente en fruit op de markt te kopen. Het helpt ook om in één keer boodschappen voor de hele week te doen. Als je minder vaak naar de supermarkt gaat, zal je minder impulsaankopen doen. En niet te vergeten: ga nooit met een lege maag naar de supermarkt. Als je met honger boodschappen doet, stop je je winkelmandje waarschijnlijk een stuk voller. Hoe zit het met je abonnementen ? Lees je die tijdschriften echt van A tot Z? En hoe zit het met populaire diensten als Netflix en Spotify? Als je er weinig gebruik van maakt, kun je ze beter opzeggen.

? Lees je die tijdschriften echt van A tot Z? En hoe zit het met populaire diensten als Netflix en Spotify? Als je er weinig gebruik van maakt, kun je ze beter opzeggen. Sommige abonnementen kun je goedkoper afsluiten . Wat dacht je van het lidmaatschap van de sportschool? Ben je een ochtendmens; neem dan een ochtendabonnement. Sport je liever in het weekend? Ga dan voor een weekendabonnement.

. Wat dacht je van het lidmaatschap van de sportschool? Ben je een ochtendmens; neem dan een ochtendabonnement. Sport je liever in het weekend? Ga dan voor een weekendabonnement. Het stopcontact is een echte slokop . Laat apparaten dus niet onnodig op stand-by staan en was op lagere temperaturen. Ook bespaar je al snel meerdere tientjes per jaar door ledlampen te gebruiken.

. Laat apparaten dus niet onnodig op stand-by staan en was op lagere temperaturen. Ook bespaar je al snel meerdere tientjes per jaar door ledlampen te gebruiken. Bekijk of je ergens een betere energiedeal kunt krijgen . Je kunt vaak honderden euro’s besparen door te wisselen van energieleverancier. Kijk ook eens naar je internet- en tv-pakket. Ook dat kan vaak goedkoper.

. Je kunt vaak honderden euro’s besparen door te wisselen van energieleverancier. Kijk ook eens naar je internet- en tv-pakket. Ook dat kan vaak goedkoper. Nieuwe spullen kopen : de een heeft een gat in haar hand en een ander is zich heel bewust van haar aankopen. Maar tweedehands shoppen is vaak een prima alternatief. Neus dus eens rond op Speurders of Marktplaats of ga naar een tweedehands markt zoals de Amsterdamse IJ-Hallen en shop zonder schuldgevoel.

: de een heeft een gat in haar hand en een ander is zich heel bewust van haar aankopen. Maar tweedehands shoppen is vaak een prima alternatief. Neus dus eens rond op Speurders of Marktplaats of ga naar een tweedehands markt zoals de Amsterdamse IJ-Hallen en shop zonder schuldgevoel. Waarom kopen als je ook kunt lenen? Via een platform als Peerby kun je spullen delen met je buren. Je ziet zo wie er bij jou in de buurt een ladder te leen heeft. Of een paar schaatsen. En je kunt natuurlijk ook je eigen spullen te leen aanbieden.

Goed met geld worden

Veel mensen denken dat ze hun financiën helemaal onder controle hebben. Maar als je éven doorvraagt, blijkt dat toch tegen te vallen. Hoe zit dat bij jou? Zijn alle verzekeringen nog up-to-date? Hoeveel pensioen wordt er opgebouwd? En is dat voldoende? Geldzaken kunnen lastig en ingewikkeld zijn; doe daarom de Goed met Geld test van Aegon. Dit is een korte test van een paar minuten om te kijken hoe goed jij bent met geld en hoe je nog beter wordt. Want een gezonde financiële toekomst tegemoet gaan, willen we toch allemaal?