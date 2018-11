Tips voor ‘good life capital’ Maastricht + win een driedaags Maastricht Midweekend hotelarrangement voor twee

Maastricht: the good life capital. Originele boetiekjes, mooie straatjes, bijzondere restaurants en zelfs avontuurlijke grotten: deze stad heeft het allemaal. Een tripje Maastricht op de planning? Check deze tips. Nog niets op de planning? Daar komt misschien snel verandering in, want we hebben een leuke winactie in petto…

Viva samen met Maastricht Midweekend

In Maastricht voelt alles nét even anders tussen zondag en donderdag. De stad is nog even bruisend en happening als altijd. Maar er is meer rust om de stad te verkennen, de hotelprijzen zijn lager dan in het weekend én: boek je bij één van de aangesloten hotels dan ontvang je een speciale Maastricht Midweekend Pas. Daarmee krijg je toegang tot een exclusief aanbod van kortingen.

Favoriete wijken van het centrum

Eigenlijk is het centrum van Maastricht heel compact. Ondanks dat alles lekker dichtbij elkaar ligt, hebben de verschillende wijken wél een totaal verschillend karakter. Onze favorieten:

Wyck (spreek uit als: wiek) ligt tussen het station en de Maas in. Hier vind je exclusieve winkels, hippe hotels en trendy restaurants die worden afgewisseld door authentieke boetiekjes en kleine delicatessewinkeltjes.

(spreek uit als: wiek) ligt tussen het station en de Maas in. Hier vind je exclusieve winkels, hippe hotels en trendy restaurants die worden afgewisseld door authentieke boetiekjes en kleine delicatessewinkeltjes. Céramique is een wijk vol architectonische hoogstandjes waaronder het Bonnefantenmuseum: een opmerkelijk bouwwerk. Hier komen heden en verleden mooi samen.

is een wijk vol architectonische hoogstandjes waaronder het Bonnefantenmuseum: een opmerkelijk bouwwerk. Hier komen heden en verleden mooi samen. Het Sphinxkwartier is nog volop in ontwikkeling en richt zich voornamelijk op creatievelingen, (internationale) studenten en expats. Een nieuw stukje stad.

Vooral doen

Lunchen bij Coffeelovers. Deze lokale keten van koffiehuizen zit op 5 plekken door heel Maastricht. Onze favoriet: Coffeelovers @ Plein 1992, gevestigd in de wijk Céramique. Naast speciale koffies (‘caramel croquant’, om er maar een te noemen) hebben ze een heerlijke lunchkaart. PS. Met de midweekendpas kun je hier voor €15,- p.p. genieten van een salade óf burger met daarbij een glas zelfgemaakte ijsthee en natuurlijk een kop koffie naar keuze (geldig van zondag t/m donderdag).

Een proeverij. Het mag duidelijk zijn dat er in de Bourgondische hoofdstad van Nederland veel te proeven is. Er worden dan ook door de hele stad proeverijen georganiseerd: van mosterd & chutney tot chocolade en speciaalbier. Een aanrader voor die laatste is het arrangement bij Biertaverne de Gouverneur. Een ruim opgezet maar super knus café met maar liefst 280 speciaalbieren. Met de midweekendpas kun je hier voor €16,- met twee personen genieten van 4 proefglaasjes per persoon én een heerlijke borrelplank (geldig van maandag t/m woensdag). Echt Maastrichtse vlaai eet je bij de Bisschopsmolen en in veel andere eetcafés, zoals Le Soiron, de Brandweerkantine (daadwerkelijk gevestigd in een oude brandweerkazerne) of Stadscafé Lure. Need we say more? Een bezoekje aan de Boekhandel Dominicanen kan ook niet ontbreken aan je midweekend. Midden in een middeleeuwse kerk – omgebouwd tot boekenwinkel – kun je heerlijk struinen tussen de duizenden boeken. Ben je op maandag in de stad? Dan kun je om 11 uur aansluiten bij het achtergrondverhaal over de Dominicanenkerk (ooit was het zelfs het toneel voor bokswedstrijden!) mét een kopje koffie van Coffeelovers van het huis.

WINACTIE

Wil jij samen met een vriendin of met je lover drie dagen lang genieten van Maastricht Midweekend? Doe dan mee met deze winactie die we je samen met het hipste hotel van Maastricht – Hotel The Dutch – mogen aanbieden. The Dutch is gevestigd in een oud herenhuis in Wyck en wordt omgeven door winkeltjes, barretjes en restaurants. De kamers zijn het beste te omschrijven als Miami Chique. Er is zelfs een discokamer: deze kamer wordt gesierd door het grote roze bad dat midden in de kamer staat, met daarboven een grote glitterende discobal. Het hotel biedt een gratis ontbijtpakket aan dat je ‘s ochtends aan de deurklink van je kamer treft en beneden in het hotel vind je de Hangout waar je spelletjes kunt spelen en kunt genieten van een gratis cappuccino of kop thee. Dit valt er te winnen:

Maastricht Midweekend Special (2 overnachtingen tussen zo. en do.) in Hotel The Dutch