Trisha: ‘Ik wilde dat de broek me niet langer zou herinneren aan de brand’

Trisha heeft een bijzonder item in haar kast hangen: een flared broek waarin ze een brand heeft overleefd. ‘We wisten meteen dat het foute boel was.’

Samen met een vriendin vloog Trisha vorig jaar naar Rome. Maar wat begon als een leuk weekend weg eindigde in een nachtmerrie. In drie kamers van het hotel waar Trisha en haar vriendin verbleven ontstond brand. ‘Midden in de nacht werden we wakker van een extreme rooklucht en gegil op de gang. We wisten meteen dat het foute boel was.’ Toen de vriendinnen vanaf het balkon probeerden te zien wat er aan de hand was, zagen ze dat er een groot rookgordijn om het hotel hing. Snel trokken ze wat kleding aan, Trisha haar flared broek, en verlieten de kamer. Omdat de gang van het hotel blauw stond van de rook, moesten ze kruipend zien te ontsnappen. Na eerst de verkeerde richting op te zijn gegaan, wisten Trisha en haar vriendin het hotel uiteindelijk veilig te ontvluchten.

Terug van weggeweest

Sinds de brand trok Trisha haar flared broek nooit meer aan. ‘Als ik ernaar keek, kon ik alleen maar aan de brand denken.’ Mede door EMDR-therapie wist ze haar traumatische ervaring te verwerken. Ze besloot dat ze niet langer wilde dat de broek haar aan de brand zou herinneren. Tijdens een vakantie op Ibiza trok ze ’m daarom voor het eerst weer aan. ‘Ik heb op Ibiza alleen maar cocktails gedronken, dansjes gedaan en gerelaxt. Ik wilde dat de broek me voortaan daaraan zou herinneren in plaats van aan de brand. En dat is gelukt, nu draag ik ’m weer met heel veel plezier.’

T R È S T R È S B O N !

Iedere vrouw heeft een mooi, persoonlijk verhaal dat gedeeld mag worden, vindt bonprix. Zoals dat van Trisha, die van top tot teen in het nieuw werd gestoken door de webshop. Wat Trisha van haar look vindt? ‘Normaal combineer ik de broek altijd met een off-shoulder top of T-shirt, maar dit is ook een heel verrassende combinatie. Ik zou het zo weer aantrekken, want de trui zit echt superlekker.’

Ontdek een nieuwe versie van jezelf

Heb je ook een emotionele herinnering aan een kledingstuk of een item dat doet denken aan een nare periode? Haal het boven water en style de rest van je outfit eens helemaal anders dan je gewend was. Nieuw leven voor je kledingstuk en misschien wel het begin van een nieuwe jij. Soms moet je uit je comfort zone stappen om een nieuwe versie van jezelf te ontdekken.

