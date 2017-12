Hetzelfde beroep in een compleet andere wereld. In deze portrettenserie ontmoeten we elke week twee vrouwen die elkaar uithoren over hun werk. Deze week: Nicolien en Esther zijn beide meteoroloog. De één bereikt dagelijks zo’n 1,5 miljoen mensen, de ander een kleiner publiek voor wie de weersverwachting ontzettend belangrijk is tijdens hun werk.

VIVA samen met Defensie

Nicolien Kroon (39) is oud-militair en weervrouw bij RTL Weer & Verkeer en Buienradar. Kapitein Esther (31) is Guidance Meteoroloog bij Defensie. ‘Ik kan op één dag bezig zijn met het weer in het Caribisch gebied, Mali en de sneeuw in Noorwegen tegelijk.’

Nicolien: ‘Ik wilde als kind al militair worden. Ik kwam daar toevallig laatst achter, toen mijn moeder mijn boekje van het vormsel van de Katholieke Kerk terugvond. Bij de vraag wat ik later wilde worden, had ik toen al militair ingevuld.’

Esther: ‘Nou, ik wilde absoluut geen militair worden als kind. Mijn moeder was militair, maar ik zag het niet zitten.’

‘En toch kwam je bij mij in de klas toen ik nog instructeur was bij de Meteo-opleiding van Defensie’

‘Haha, dat klopt. Na mijn middelbareschooltijd wilde ik sporten, studeren en alvast wat geld verdienen. Dat kon bij de KMA (Koninklijke Militaire Academie). Eerst wilde ik luchtverkeersleider worden, maar toen ik die opleiding niet haalde koos ik voor Meteo, dat leek me ook heel interessant. Zo kwam ik bij jou in de klas. Militair zijn past heel goed bij mij. Je moet een bepaald type vrouw zijn om bij Defensie te gaan werken, vind ik. Je moet nuchter zijn… ’

‘…Met beide benen op de grond staan, doorzettingsvermogen hebben, niet zeuren…’

‘En niet te veel zeiken inderdaad. Nu ben ik altijd al een beetje een tomboy geweest, geldt dat ook voor jou?’

‘Ik was en ben zeker geen meisje-meisje. Je zou het misschien niet denken omdat ik nu van die nette nagels heb en make-up en hakken draag. In mijn begintijd bij RTL vond ik het ook raar om er zo opgedoft uit te zien. Dan stond er echt zo’n mevrouw, en zo voelde ik mij helemaal niet. Maar goed, ik kan ook niet in mijn jeans en gympies het weer presenteren. En ik vind het niet erg, het is in feite mijn uniform.’

‘En dan kijken er ineens een miljoen mensen naar je en ze hebben allemaal een mening over jouw weersvoorspelling. Dat lijkt me wel vreemd. Mijn weerbericht bereikt gemiddeld zo’n twaalf mensen rechtstreeks. Dat zijn overigens wel mensen die het weerbericht verder doorzetten de organisatie in. Denk aan vliegers, luchtverkeersleiders, commando’s die parachutespringen, de landmacht en de marechaussee en al het defensiepersoneel dat een buitenactiviteit gepland heeft staan. En natuurlijk ook de schepen die rondvaren en zelfs de onderzeeboten. Maar toch, het is anders.’



Esther (links) en Nicolien (rechts)

‘Dat klopt, op bepaalde tijdstippen hebben we zo’n 1,5 miljoen kijkers. Als ik die mensen allemaal zou kunnen zien, zou ik het doodeng vinden. Daarbij heeft iedereen inderdaad een mening over het weer. Nederlanders vinden het weer erg belangrijk. Het is een beetje hetzelfde als met voetbal: we hebben ook 18 miljoen weermensen. Dus als mijn weersverwachting niet blijkt te kloppen krijg ik – bij wijze van spreken – heel Nederland over mij heen.’

‘Ja, en dat terwijl het weer verwachten in feite orde scheppen is in de chaos. Er zijn een heleboel weermodellen die informatie leveren. Als weervrouw schat je in wat op dat moment de beste en meest bruikbare data is. In tegenstelling tot jouw publiek, hebben de collega’s die mijn weerbericht afnemen zelf vaak ook enige meteorologische kennis en weten ze hoe grillig het weer kan zijn. Op de weerkamer bij Defensie maken we naast het weerbericht voor Nederland, ook verwachtingen voor gebieden waar we opereren. Zo kan ik op één dag, naast Nederland, ook bezig zijn met het Caribisch gebied, Mali en de sneeuw in Noorwegen tegelijk. Laatst waren er mariniers die de Himalaya gingen beklimmen. Nou, ik kan je vertellen, dan is het weer verwachten wel even andere koek. Ik vind dat geweldig, het geeft zoveel uitdaging.’

‘Dat snap ik, een weersverwachting maken voor bergachtig gebied is inderdaad een van de moeilijkste dingen. Ook omdat er in die gebieden veel minder weerstations zijn om je data vandaan te halen.’

‘Maar als ik dan gelijk blijk te hebben en positieve feedback van collega’s krijg: blijer krijg je mij niet. Want ja, ik heb nu eenmaal wel graag gelijk.’

Meer weten over de mogelijkheden bij Defensie?

Wereldwijd werken aan vrede en veiligheid: dat is de dagelijkse missie van Defensie. De militairen die bij Defensie werken zijn mannen én vrouwen die daaraan willen bijdragen. En daar komt veel meer bij kijken dan alleen de gevechtstroepen. Bij Defensie kun je allerlei talenten kwijt die je misschien niet zou verwachten. Nieuwsgierig? Ontdek hier alles over de taken die je als vrouw bij Defensie kunt vervullen.

Meer lezen?

Bekijk dan ook de andere artikelen uit deze reeks:

– Bij Elize en Anna staat lekker eten op nummer één. ‘Bij golven van acht meter hoog moet je de pannen goed vastzetten’

– Iris en Jes werken ‘in de bouw’. ‘Als er ook om jouw grappen wordt gelachen, weet je dat je one of the guys bent’

– Evelien en Ichelle zijn sporters in hart en nieren. ‘Zo’n band met mijn collega’s vind ik nooit meer’

– Marit en Helena houden van zorgen én van actie. ‘Een reanimatie, verkeersongeval of een arm gipsen, saai is het nooit’

– Charell en Joanne vliegen de hele wereld over. ‘Ik geef vaak opdrachten, maar thuis niet, hoor. Dat zou wat zijn, zeg.’

– In het beroep van Kim en Melanie is de rust bewaren van levensbelang. ‘Als ze weer eens om mijn nummer vragen, zeg ik: 112’